Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów przed Wielkanocą

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów przed Wielkanocą. W Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek, 14 i 15 kwietnia, sklepy będą czynne w godzinach od 6:00 do 23:00 lub dłużej. W Wielką Sobotę wszystkie sklepy sieci czynne będą do godziny 13:00.





Autor: oprac. JS

Data: 13-04-2022, 11:21

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów przed Wielkanocą. / fot. materiały prasowe

Dlatego 14 i 15 kwietnia tj. w Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek ponad 2200 sklepów sieci Biedronka na terenie całego kraju funkcjonować będzie co najmniej do godziny 23, to oznacza, że łącznie 3100 placówek czynnych będzie przynajmniej do 22.

Jak będą otwarte sklepy Biedronka przed świętami?

Z kolei w Wielką Sobotę wszystkie placówki sieci będą czynne do godziny 13. W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny tj. odpowiednio 17 i 18 kwietnia br. wszystkie sklepy sieci Biedronka będą zamknięte.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj również: Biedronka uruchamia własną "tarczę antyinflacyjną". Gwarancja cen 150 produktów