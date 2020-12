Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów sieci przed świętami

Od 28 grudnia do 17 stycznia ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych

W odpowiedzi na oczekiwania klientów chcących dokonać ostatnich przedświątecznych zakupów sklepy sieci Biedronka będą czynne dłużej. 2200 placówek otwartych będzie co najmniej do godziny 23:00 a ponad 340 przyjmie klientów całodobowo.

Placówki będą działać również w Wigilię, ale tego dnia, by umożliwić pracownikom sieci przygotowanie się do spędzenia świąt z najbliższymi, zakupy będą możliwe do godziny 13:00. W dniach 25 – 27 grudnia (w piątek, w sobotę i w niedzielę) sklepy będą nieczynne.

Informacje o godzinach otwarcia każdej placówki znajdują się na stronie www.biedronka.pl/sklepy. W związku z dynamiczną sytuacją w kraju godziny pracy poszczególnych sklepów mogą się zmieniać. Czytelne informacje na ten temat są umieszczane regularnie na drzwiach każdej placówki, a także na stronie www.biedronka.pl/sklepy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.