Biedronka wydłuża zbieranie naklejek na Gang Fajniaków

W tym roku Biedronka wydała już prawie 6 mln maskotek oraz ponad 900 tys. książek z historiami bohaterów akcji lojalnościowo-edukacyjnej. W ten sposób Biedronka mogła zwrócić się do najmłodszego pokolenia.

- Wiemy, jak bardzo nasi klienci polubili Gang Fajniaków i jak bardzo zależy im na zebraniu całego Gangu pluszaków. Wydłużając terminy zbierania naklejek i odbioru maskotek dajemy szansę wszystkim fanom Fajniaków na zebranie kolekcji, która może być na przykład świetnym świątecznym prezentem - mówi Dorota Wrotek-Gut, dyrektor ds. komunikacji marketingowej w sieci Biedronka

Termin odbioru maskotek również został wydłużony i będzie można je odbierać do 5 grudnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Fajniaka można wziąć ze sobą do domu za darmo w zamian za 60 uzbieranych naklejek. Przy 40 naklejkach – można go kupić za 19,99 zł. Jedna naklejka przyznawana jest za każde wydane w sklepie 50 zł. Warto wiedzieć, że sieć promuje zakup niektórych produktów, przyznając za nie dodatkowe naklejki. W tym roku przy jednorazowych zakupach za 50 zł można otrzymać ich 5. Dodatkową fajniakową naklejkę za każde wydane 50 zł otrzymają klienci za zakupy:

• z kartą Moja Biedronka

• co najmniej jednego warzywa lub owocu

• produktów z oferty specjalnej

• dodatkowy benefit – i jest to nowość w tej akcji Biedronki – przyznawany jest za nabycie produktów w ramach akcji „Kupuj co polskie”, tworzących wartość dla polskiej gospodarki.