Biedronka wykona decyzję UOKiK

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, ogłosił, że w związku z nieprawidłowościami przy organizowaniu promocji w sieci Biedronka, Jeronimo Martins Polska ma zorganizować akcję edukacyjną dla konsumentów, w wyniku której mogą otrzymać bony na zakupy. Łączna ich wartość wyniesie 7,5 mln zł.

Biedronka zaproponowała organizację szkolenia on-line, którego celem będzie podniesienie poziomu świadomości konsumenckiej, a dodatkowym benefitem – możliwość otrzymania jednego z 500 tys. bonów na zakupy w sieci Biedronka o wartości 15 zł.

Biedronka przeznaczy na te działania 7,5 mln zł.

Sieć handlowa w ostatnim czasie zmieniła też zasady organizacji promocji, kierując się nadrzędną zasadą kreowania wartości dla klientów. Rozbudowała też Biuro Obsługi Klienta, tak by ewentualne procedury reklamacyjne trwały krócej.

Przypomnijmy, postępowanie przeciwko Jeronimo Martins Polska, właścicielowi sklepów Biedronka zostało wszczęte w marcu 2020 roku. Podstawą do podjęcia działań były skargi konsumentów dotyczące akcji promocyjnych, w których można było otrzymać voucher zniżkowy na zakupy w zamian za wydanie określonej kwoty. Zarzuty Prezesa UOKiK dotyczyły negatywnego rozpatrywania reklamacji związanych z ogólnopolskimi akcjami promocyjnymi po upływie 30 dni od ich złożenia i opóźnień w publikacji regulaminów względem terminów rozpoczęcia poszczególnych akcji.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przeanalizował napływające sygnały, sposoby rozpatrywania reklamacji przez Jeronimo Martins, a także dostęp klientów do regulaminów promocji o zasięgu ogólnopolskim. Wątpliwości Urzędu wzbudziła możliwość wprowadzania konsumentów w błąd co do dostępności regulaminu. Zdarzały się bowiem sytuacje, w których to przedsiębiorca informował w reklamach i materiałach promocyjnych, że szczegóły akcji można poznać wchodząc na stronę internetową, tymczasem regulaminów tam nie było lub pojawiały się z opóźnieniem – zdarzało się, że nawet w ostatnim dniu akcji.

