Prawie 60 000 pracowników sieci Biedronka otrzyma w kwietniu Nagrodę Specjalną E.A. Soares dos Santos za 2022 rok w wysokości 3750 zł brutto. Tym samym jest to najwyższa w historii Biedronki wartość nagrody.

Prawie 60 000 pracowników sieci Biedronka otrzyma w kwietniu Nagrodę Specjalną E.A. Soares dos Santos. fot. mat. pras.

Biedronka wypłaca nagrodę specjalną za 2022 rok

Prawie 60 000 pracowników sieci Biedronka otrzyma w kwietniu Nagrodę Specjalną E.A. Soares dos Santos za 2022 rok w wysokości 3750 zł brutto. Tym samym jest to najwyższa w historii Biedronki wartość nagrody, która nagradza pracowników za ogromną pracę i wysiłek w osiągnięcie wyników finansowych w kolejnym, trudnym ekonomicznie roku.

Kto dostanie nagrodę specjalną Biedronki?

Nagrodą zostali objęci pracownicy sieci Biedronka zarówno w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych i biurach, pracujący na stanowiskach niemenedżerskich. Tegoroczna nagroda specjalna jest wyższa aż o 950 zł brutto od zeszłorocznej i to najwyższa wartość w całej Grupie Jeronimo Martins w zakresie nagrody specjalnej przyznawanej pracownikom. W 2022 roku wynosiła ona 2800 zł brutto, natomiast w poprzednim 2021 r. – 2500 zł brutto.

Do otrzymania nagrody uprawnieni są pracownicy, którzy rozpoczęli świadczenie pracy na rzecz sieci Biedronka na podstawie umowy o pracę nie później niż 01.04.2022 r. i byli zatrudnieni w dniu 01.04.2023 r. Dodatkowo wszystkie ich nieobecności w roku 2022 nie mogą przekroczyć 180 dni. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu.

- Wszystko, co osiągnęliśmy w 2022 roku i sposób, w jaki to zrobiliśmy, napełnia nas dumą i dodatkowo wzmaga poczucie odpowiedzialności, abyśmy kontynuowali robienie tego, co uważamy za właściwe - podkreślił w liście przesłanym do pracowników sieci Biedronka Pedro Soares dos Santos, prezes Grupy Jerónimo Martins

Biedronka chce być pracodawcą pierwszego wyboru

Biedronka chce być pracodawcą pierwszego wyboru. Docenianie wysiłku naszych pracowników i zespołów poprzez dodatkowe nagrody finansowe jest istotnym elementem naszej polityki płacowej. Cieszę się, że tegoroczna nagroda specjalna jest dużo wyższa niż w ubiegłym roku i solidnie odzwierciedla zeszłoroczne wyniki Biedronki - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu w sieci Biedronka.

O ile Biedronka podniosła pensje od 1 stycznia 2023?

Od 1 stycznia br. ponad 60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych największej sieci handlowej w Polsce otrzymało podwyżki, na które w skali roku Biedronka przeznaczyła ponad pół miliarda złotych. Wzrost wynagrodzeń na podstawowych stanowiskach wyniósł od ok. 500 zł do 700 zł brutto. Jednocześnie wyższe wynagrodzenie wraz ze styczniową pensją otrzymało również ponad 3000 pracowników biur w centrali i regionach, na co dzień pracujących w centrali, biurach regionów oraz centrum usług wspólnych. Na wzrost wynagrodzeń tej grupy Biedronka przeznaczyła prawie 47 mln złotych w skali roku. Łącznie na podwyżki dla pracowników Biedronka wyda w skali roku około 650 milionów złotych.

Sieć Biedronka oferuje swoim pracownikom ponad 20 programów socjalnych i benefitów.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl