Biedronka z kolekcją od Kendall and Kylie

Siostry Kendall i Kylie Jenner świat poznał najpierw dzięki serialowi „Z kamerą u Kardashianów”, a już w 2012 dziewczyny podbiły rynek mody za sprawą założonej wspólnie marki. Od tamtego czasu KENDALL+KYLIE zyskiwał tylko na popularności. Pewnie nie bez znaczenia było to, że instagramowe konta właścicielek firmy obserwuje łącznie ok. 370 milionów osób. Teraz ich marka po raz pierwszy zawita do sieci Biedronka. Od 1 marca przy okazji codziennych zakupów w sklepach Biedronka będzie można zaopatrzyć się w akcesoria sygnowane ich nazwiskiem.



- W Biedronce zawsze pilnie śledzimy światowe trendy w modzie i rozwijamy naszą ofertę o marki, które są głośne i atrakcyjne. Kolekcja akcesoriów od Kendall i Kylie Jenner to świetna okazja, aby kupić wyjątkowe produkty w atrakcyjnej cenie. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiet, więc to także dobry czas, aby przygotować prezent dla bliskich nam kobiet lub po prostu dla siebie samych - mówi Paulina Zając, kupiec odpowiedzialna za ofertę Kylie and Kendall w sieci Biedronka

Premierowa linia White Label składa się z plecaków, torebek oraz kosmetyczek. Torby z kolekcji sygnowanej przez siostry Jenner występują w kilku rozmiarach. To shopperki (139 zł), torebki damskie pudełkowe i prostokątne (79,90 zł), czy zestaw kosmetyczek, plecak lub mała torebka z zewnętrznymi kieszeniami (89,90 zł). Akcesoria występują w awangardowej, ciekawej kolorystyce. Przeważa tu czerń i srebro. Wszystkie produkty są ozdobione wyraźnym logotypem marki Kendall+Kylie.