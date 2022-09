12 września w sklepach sieci Biedronka rusza trzecia "Tygodniowa Misja Oszczędzania". Co można kupić taniej?

Biedronka z niższymi cenami polędwicy i kiełbasy

Obowiązująca od 12 do 17 września Tygodniowa Misja Oszczędzania pod nazwą „Kupuj taniej o wartość inflacji” pozwala na realizację oszczędności przy zakupie wybranych produktów z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka.

W tym tygodniu Świnka Skarbonita "poleca" oszczędzać na takich produktach jak polędwica sopocka Kraina Wędlin 140g w cenie 3,49 zł za opakowanie, szynka z indyka Kraina Wędlin 150g w cenie 4,49 zł oraz parówki z szynki lub piersi kurczaka Krakus 200g i kiełbasa krakowska Krakus 160g odpowiednio w cenie 3,99 zł i 7,99 zł za opakowanie.

Pies Dżi-Pi-Es poleca natomiast suchą karmę dla psów Chappi, dzięki której na opakowaniu 2,7 kg oszczędzimy 8 zł lub przysmaki dla psa Crave protein 55g w cenie 7,99 zł.

Biedronka: Naklejki można wymienić na książki lub maskotki

Za zebrane oszczędności w ramach zakupu ponad 170 produktów biorących udział w Tygodniowych Misjach klienci otrzymują naklejki, które po uzbieraniu odpowiedniej liczby można wymienić na książki lub maskotki bohaterów akcji „Gang Bystrzaków”. Lista produktów biorących udział w Tygodniowej Misji Oszczędzania znajduje się tutaj.

W ramach oszczędności realizowanych w Wirtualnym Portfelu, w tym tygodniu oferowane są produkty wybranych marek. W tym tygodniu kupując herbaty marki Lipton, klienci oszczędzają w Wirtualnym Portfelu 50% zapłaconej kwoty.

Pozostałe marki, które przynoszą oszczędności w tym tygodniu to: Zosia Samosia – 30%, Tymbark – 30%, Pedigree – 20%, Pudliszki – 20%. Środki z Wirtualnego Portfela można wykorzystać na zakupy w każdą sobotę w okresie trwania akcji Gang Bystrzaków. Wysokość zaoszczędzonej kwoty można na bieżąco sprawdzać w aplikacji Biedronka lub na stronie internetowej moja.biedronka.pl - po uprzednim zarejestrowaniu karty.

Za każde zaoszczędzone 6 zł w ramach Tygodniowych Misji Oszczędzania lub Wirtualnego portfela w ramach jednej transakcji klient otrzyma naklejkę. Aby odebrać Bystrzaka, który w tym roku nie będzie możliwy do kupienia, należy zebrać 50 naklejek w specjalnym albumie dostępnym w sklepie. Do odbioru towarzyszącej akcji książeczce pt. „Gang Bystrzaków. Oszczędzanie to nasza misja” potrzeba ich 15.

Gang Bystrzaków, czyli trójka bohaterów

Gang Bystrzaków składa się z trójki bohaterów, a są nimi:

- Świnka Skarbonita, która odpowiada za finanse gangu i podpowiada, jak znajdować produkty w korzystnych cenach, bo jej supermocą jest „cena”

- Jabłko Newton mający racjonalny plan na wszystko i stawiający na „jakość”

- Pies Dżi-Pi-Es symbolizujący „bliskość”, rekomendujący robienie zakupów blisko miejsca, gdzie mieszkamy, aby oszczędzać czas i pieniądze na dojazd

Odbiór Bystrzaków i książki będzie możliwy od 26.09.2022 do 3.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

