Biedronka z nową partią testów na przeciwciała COVID-19

Oferta testów Primacovid szwajcarskiej firmy PRIMA Lab spotkała się z dużym zainteresowaniem kupujących.

Cena jednego testu wynosi 49,99 zł.

Sieć podjęła decyzję o ponownej sprzedaży tych testów, które, przypomnijmy, służą do wykrywania u badanej osoby przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2.



- To spełniający wysokie standardy produkt, którego producentem jest certyfikowane szwajcarskie laboratorium. Zapewne także to sprawiło, że zdecydowana większość sklepów naszej sieci błyskawicznie sprzedała cały wolumen Primacovid. Widząc zainteresowanie kupujących i biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną, doszliśmy do wniosku, że kolejna transza testów powinna jeszcze w tym tygodniu znaleźć się w placówkach naszej sieci - mówi Piotr Konopko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka

Primacovid to test pozwalający stwierdzić obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Do jego przeprowadzenia używa się niewielkiej próbki krwi. Wyników można się spodziewać po ok. 10 minutach. Raporty ewaluacyjne Primacovid wskazują na czułość 98,92 procent dla przeciwciał IgG i 92,98 procent dla przeciwciał IgM w porównaniu do metody referencyjnej (ELISA). Swoistość łączna IgG i IgM testu wynosi 98,3 procent.



- Testy serologiczne takie jak Primacovid należą do tzw. diagnostyki pośredniej. Umożliwiają więc rozpoznawanie przebytego już zakażenia u osób z bezobjawowym lub z łagodnym przebiegiem infekcji. Można je też wykonywać u pacjentów z powikłaniami choroby, u których nie przeprowadzono badań genetycznych i tych osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań genetycznych RT-PCR. Ważne jednak, by w razie wątpliwości co do wyników, zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który dokona ich dokładnej interpretacji - tłumaczy Łukasz Pietrzak, farmaceuta, ekspert portalu medycznego leki.pl.

Test nie wykrywa i nie sprawdza działania żadnej ze szczepionek przeciw Covid-19.

