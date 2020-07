Biedronka z nowymi sklepami na Warmii i Mazurach

Sklep w Biskupcu

Sklep został wyremontowany i spełnia wymagania formatu 2.0. dzięki czemu klienci wygodniej znajdą swoje ulubione produkty. Na sali sprzedaży zostały wydzielone strefy z pieczywem, owocami i warzywami oraz kosmetykami. Oznaczone są też moduły z artykułami promocyjnymi.

Sklep jest przyjazny środowisku ze względu na zastosowane oświetlenie LED oraz regały chłodnicze wykorzystujących gaz CO2. Obok powstał parking z 50 miejscami postojowymi dla aut (w tym dwa przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych). Powierzchnia sali sprzedaży sięga prawie 600 m2.

Obsługa klientów odbywać będzie się przy czterech tradycyjnych kasach. Codziennie oferowane będzie świeże pieczywo wypiekane na bieżąco oraz dowożone z lokalnych piekarni. Ceny produktów będzie można sprawdzić wygodnie dzięki 2 czytnikom zamontowanych na sali sprzedaży.

Placówka w Rybnie

Nowy sklep w Rybnie, podobnie jak placówka w Biskupcu, jest oświetlany energooszczędnymi LED-ami a gaz CO2 wspomaga działanie regałów chłodniczych. Powierzchnia sali sprzedaży jest większa niż w Biskupcu i wynosi ponad 750 m2.

Parking za to jest tych samych rozmiarów, przez co wygodnie zaparkuje tu jednocześnie 50 klientów (również dwa miejsca dedykowane są osobom z dysfunkcjami ruchowymi). W nowej placówce zamontowano pięć tradycyjnych kas. Podobnie jak w Biskupcu na sali sprzedaży klienci znajdą dwa wygodne czytniki do sprawdzania cen produktów.



- Placówki w Biskupcu i w Rybnie zostały zaprojektowane tak, by zakupy były wygodne. Tego właśnie oczekują konsumenci od nowoczesnej i przyjaznej sieci handlowej - mówi Magdalena Umińska-Kowalkowska, starszy menedżer sprzedaży w sieci Biedronka.

