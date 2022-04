Biedronka z piwną promocją na majówkę: 12 piw gratis

Biedronka przygotowała na majówkę ofertę „Czas na Grill”, w ramach której m.in. przy zakupie 24 piw, będzie można otrzymać 12 piw gratis.

Autor: oprac. JS

Data: 27-04-2022, 12:43

Biedronka przygotowała na majówkę ofertę „Czas na Grill”. / fot. materiały prasowe

W piątek, 29 kwietnia piwa w butelkach bezzwrotnych marek: Heineken, Carlsberg, Pilsner Urquell, Corona, Desperados, Lech Free, Somersby, Captain Jack, Beck’s, Žatecký i Żywiec można nabyć w znanej promocji 12+12. Przy zakupie 24 butelek naliczony zostanie rabat o wartości 12 najtańszych butelek (a gdy są w tej samej cenie – o wartość 12 z nich). Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane butelki promocyjne. Piwa wymienione wyżej można mieszać dowolnie.

Z promocji można skorzystać tylko raz: 12 piw za darmo przysługuje po zeskanowaniu przy kasie ważnej karty Moja Biedronka. Oferta obowiązuje wyłącznie 29 kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Biedronka rozszerza przed majówką swój system kaucyjny dla butelek zwrotnych po piwach. Do grona dotychczasowych produktów przyjmowanych przez sieć, czyli piw Żywiec Jasne Pełne, Warka Classic, Harnaś Jasne Pełne, Kasztelan Niepasteryzowane, dołączają dwie kolejne marki tj. Tyskie Gronie i Lech Premium. 6 rodzajów piwa w butelkach zwrotnych można zwracać w 3150 placówkach na terenie całego kraju.

Godziny otwarcia sklepów przed majówką

W dni poprzedzające weekend majowy prawie 2200 sklepów sieci Biedronka czynnych będzie do godziny 23 lub dłużej. Natomiast 3100 placówek czynnych będzie co najmniej do godziny 2.