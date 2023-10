Od poniedziałku 23 października w sklepach sieci Biedronka obowiązują oferty za nowej gazetki. Wśród hitów są produkty za 1 zł oraz liczne gratisy. Sprawdziliśmy, jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać produkty w promocji.

Oferty za nowej gazetki Biedronki; fot. shutterstock.com / Ksenz-E

Od poniedziałku w Biedronce duże obniżki cen

Od 23 października do środy 25.10 gazetce Biedronki wszystkie jaja marki własnej Moja Kurka dostępne są w promocji 2+1. Można dowolnie mieszać rodzaj jajek i wielkość ich opakowań. Z tej promocji można skorzystać tylko raz.

W tych samych dniach obowiązuje oferta "2+1" na wszystkie dania garmazeryjne Nasze Smaki (m.in. kopytka, pierogi czy naleśniki). Limit dzienny to 9 produktów na kartę Moja Biedronka (max 3 gratis).

Łopatka wieprzowa bez kości pakowania próżniowo to wydatek tylko 11,99 zł. Limit dzienny to 6 kg. Oferta obowiązuje w sklepach bez lady mięsnej.

Ponadto z okazji Halloween wszystkie słodycze na wagę są o 20% tańsze.

Od poniedziałku do soboty obowiązuje promocja na kabanosy Tarczyński ; "drugi, tańszy produkt za 1 zł". Limit dzienny to 6 opakowań na kartę Moja Biedronka (max 3 za 1 zł). W promocji można kupić także olej rzepakowy Kujawski 2l - 12,89 zł. Limit dzienny - 2 butelki. Ponadto do soboty napoje Cola Original dostępne są w promocji 4+2.

Jednodniowe promocje w Biedronce

Tylko w poniedziałek proszek do prania E można kupić w promocji 1+1. Limit dzienny na kartę Moja Biedronka to 2 opakowania. Tego samego dnia za zakupy za minimum 99 zł, klient dostanie olej słonecznikowy Wyborny o pojemności 1 l za symboliczną złotówkę. Tu obowiązuje limit jednej sztuki.

We wtorek przy zakupach za minimum 99 zł można otrzymać jednorazowe ręczniki kuchenne za 1 zł. Tego dnia można też skorzystać z okazji "3+3 gratis" na wszystkie napoje ice tea Remsey 1,5l. Limit dzienny - 12 butelek (max 6 gratis).

W środę produktem za 1 zł przy zakupach za minimum 99 zł jest paczkowana szynka lub schab 200g. Tego dnia obowiązuje również promocja na chipsy Wiejskie Ziemniaczki masło z solą 30 - "1+1 gratis". Limit dzienny to 2 opakowania, czyli max 1 gratis.

Piwne promocje w Biedronce

Sieć nie zapomniała również o piwoszach. Do soboty 28 października obowiązuje niższe ceny piwa Heineken 500 ml (klasyczne lub bezalkoholowe) - 3,35 zł przy zakupie 2 sztuk oraz piwa Desperados 580 ml - 4,99 zł przy zakupie dwóch butelek.

Od poniedziałku do środy 25.10 taniej można kupić piwo jasne pełne Kasztelan w puszce 500 ml oraz niepasteryzowanego Kasztelana - 2,49 zł przy zakupie 6-paku.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl