Biedronka zaczęła oznaczać produkty systemem Nutri-Score

- Od 16 sierpnia Biedronka zaczęła oznaczać produkty systemem Nutri-Score. To oparta na naukowych dowodach skala oznaczania żywności, która pomoże klientom w podejmowaniu świadomych wyborów żywieniowych - informuje sieć handlowa.

Data: 16-08-2021, 12:03

Biedronka zaczęła oznaczać produkty systemem Nutri-Score, fot. shutterstock

Pierwszą marką własną sieci oznaczoną skalą Nutri-Score jest Vital Fresh, a pierwszym artykułem: smoothie z marchewką, ananasem, brzoskwinią i pomarańczą. Do końca roku produktów ze skalą Nutri-Score będzie w Biedronce ponad 60.

System znakowania żywności

Nutri-Score to system znakowania żywności umieszczony na opakowaniu w postaci prostego kodu składającego się z pięciu liter od A do E, którym odpowiadają kolory od ciemnozielonego do czerwonego. A określa produkty o wyższej jakości odżywczej, zaś E – te produkty, które należy spożywać rzadziej lub w mniejszej ilości.

Obliczenia opierają się na bilansowaniu zawartości składników korzystnych (błonnik, białko, warzywa, owoce, strączki, orzechy, wybrane oleje i oliwa z oliwek) oraz tych, które w diecie należy ograniczać (cukry, kwasy tłuszczowe nasycone, sód pochodzący z soli oraz wartość energetyczna). Dla przykładu: Smoothie Vital Fresh marchewka, ananas, brzoskwinia, pomarańcza 750 ml posiada klasyfikację B. Krakersy solone Top 175 g - klasyfikację D.

Sieć informuje, że system oparty jest na ugruntowanych, naukowych dowodach. Wspierają go środowiska naukowe i konsumenckie. Celem wprowadzenia Nutri-Score do sieci Biedronka jest ułatwienie klientom podejmowania świadomych wyborów przy półce sklepowej.



- Zależy nam na tym, by klienci łatwo mogli interpretować informacje umieszczone na etykiecie i porównywać produkty. Jest to szczególne istotne w profilaktyce chorób dietozależnych. Dlatego zdecydowaliśmy się na wybór uznanego systemu Nutri-Score, coraz powszechniej używanego w Europie. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy wprowadzać Nutri-Score na etykiety kolejnych produktów marek własnych naszej sieci - mówi Katarzyna Zgieb, starszy menedżer ds. żywienia i rozwoju jakości w sieci Biedronka.

60 oznaczeń do końca roku

Inicjatywa sieci wpisuje się w unijną strategię „Od pola do stołu”, która zakłada zapewnienie Europejczykom zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności.

Do końca roku sieć planuje wprowadzić do sprzedaży ponad 60 wybranych produktów oznakowanych Nutri-Score. Będą wśród nich m.in. różne rodzaje serów, twarogi, przetwory warzywno-owocowe, napoje, w tym m.in.: cola, słone przekąski, płatki śniadaniowe i wiele innych.