Biedronka zadedykowała nową kampanię swoim pracownikom (wideo)

Wydarzenia w 2020 roku zaskoczyły nawet pisarzy science-fiction i wróżki, a co dopiero pracowników sklepów, którzy w czasie pandemii stali się prawdziwymi bohaterami, zapewniając nam wszystkim dostęp do niezbędnych produktów.

Teraz przyszła pora na zwyczajne, ludzkie „Dziękuję”. W nowym spocie Biedronka podkreśla wdzięczność za wysiłek tysięcy kobiet i mężczyzn zatrudnionych w sieci, którzy działali dla wspólnego dobra, czy to pracując z domu, czy na „pierwszej linii frontu”, w sklepach.



- Jest dla nas jasne, że za sukcesem Biedronki zawsze stała wytrwała praca tysięcy pracowników. W czasach pełnych wyzwań i niepewności, ten wysiłek i jego wartość stały się jeszcze bardziej widoczne. Dziękujemy za to przede wszystkim poprzez wyjątkowe benefity dla zatrudnionych w naszej sieci. Mam nadzieję, że nowa kampania sprawi, że wysiłek naszych pracowników będzie widoczny dla klientów, a pracownicy naszej sieci zostaną odpowiednio uhonorowani. To oni sprawiają, że Biedronka jest ulubionym miejscem zakupów wszystkich Polaków - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek Zarządu sieci Biedronka

Biedronka doceniła­­­ zaangażowanie pracowników już wcześniej, na początku pandemii. Najpierw zadbano o kwestię bezpieczeństwa, wprowadzając w sklepach Biedronki m.in. osłony z pleksiglasu, żele i mydła dezynfekujące, jednorazowe maseczki czy rękawiczki.

Potem przyszła pora na dodatki finansowe – sieć dwukrotnie przyznała zatrudnionym w sklepach i centrach dystrybucyjnych dodatkowe nagrody za dwa marcowe tygodnie pracy. Ich łączna wartość to 550 zł brutto, a w grudniu 2020 r. zarząd Jeronimo Martins Polska zdecydował, że ok. 60 tysięcy pracowników sieci na stanowiskach niemenedżerskich otrzyma rabaty na zakupy w placówkach Biedronka w wysokości do 1 tys. zł.

Do tego doszły przedświąteczne paczki – na pracowników czeka ponad 73 tys. zestawów prezentowych oraz wyższe niż w latach ubiegłych zasilenia kart przedpłaconych.

Kampania będzie emitowana do końca 2020 roku w stacjach TVP, TVN, Polsat oraz kanałach tematycznych. Za zakup mediów odpowiadał dom mediowy Wavemaker, koncepcję spotu stworzyła agencja Duda Polska.