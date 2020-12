Biedronka zamyka 2020 rok otwarciem 22 nowych sklepów

- Rok 2020 to nowa rzeczywistość, w której musieliśmy się odnaleźć. Postawiliśmy na rozwój, aby zapewnić jak największy komfort i bezpieczeństwo milionom naszych klientów. To dla nich staramy się każdego dnia. Każdy nowy sklep jest budowany z myślą o wygodzie osób robiących zakupy - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny makroregionu w sieci Biedronka

W efekcie grudniowych otwarć pierwsze sklepy Biedronki pojawiły się m.in. w Chocianowicach, Gardei, Moryniu czy Gnojniku. Nowe placówki zaczną pracę aż w 11 województwach: lubelskim, wielkopolskim, małopolskim, śląskim, podkarpackim, mazowieckim, łódzkim, podlaskim i dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim.

Nowo otwierane sklepy wyposażono w rozwiązania zwiększające komfort klientów. Każda z Biedronek jest przyjazna środowisku ze względu na zastosowane oświetlenie LED oraz regały chłodnicze wykorzystujące gaz CO2 oraz charakteryzuje się nowym układem przestrzeni, skupiającym się na bardziej przystępnym wyeksponowaniu produktów. O najwyższą jakość świeżych warzyw i owoców zadbają Świeżoznawcy – eksperci od tej grupy produktów.

Łącznie do użytku klientów w dniach 29-31.12 zostaną oddane 22 sklepy. Z okazji otwarcia klienci każdego z nich mogą liczyć również na specjalne rabaty.

Lista otwieranych sklepów w dniach 29-31.12:

29.12

Lublin ul. Prusa 8,

Żydowo ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 17a,

Poznań ul. Serbska

30.12

Przeciszów,

Osiek,

Zakrzówek ul. Żeromskiego,

Luszowice ul. Tarnowska 22,

Jasienica Rosielna,

Maciejowice ul. Lubelska,

Jastrzębie Zdrój ul. Piłsudskiego,

Warszawa ul. Myśliborska 51

31.12

Tuszynek Majoracki ul. Wł. Jagieły,

Kleszczele ul. Kolejowa 20,

Szepietowo,

Piątnica ul. Jedwabieńska,

Orchowo ul. Wyzwolenia 6B,

Pyzdry ul. Wrzesińska 29e,

Krzywiń ul. Leszczyńska 4,

Drawno ul. Kaliska,

Siedlec ul. Wolsztyńska,

Droszków ul. Działkowa 1,

Rudna ul. Krochmalna

Mijający rok był niezwykle trudny dla polskich przedsiębiorców. Sieć Biedronka wyciągnęła pomocną dłoń do małych polskich producentów, którzy szczególnie odczuli skutki pandemii. Z myślą o nich uruchomiono specjalny program „Czas na wspieranie małych producentów”. W efekcie do sprzedaży w sklepach sieci Biedronka w całej Polsce trafiło ponad 200 nowych produktów od 135 małych lokalnych dostawców. Na wsparcie mogły również liczyć osoby starsze. W ramach akcji „Czas na pomaganie Seniorom 65+” Biedronka połączyła wolontariuszy z seniorami potrzebującymi pomocy przy robieniu codziennych zakupów. Do programu zgłosiło się 20 tysięcy osób.