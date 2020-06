Biedronka zapowiedziała obniżki cen

W związku ze zmianą tzw. matrycy VAT, która wchodzi w życie od 1 lipca, Biedronka już dzień wcześniej, 30 czerwca, rozpoczyna obniżkę cen sprzedaży dla asortymentu dostępnego w sklepach sieci. W efekcie w portfelach klientów Biedronki zostanie co najmniej 300 mln zł rocznie w stosunku do cen obowiązujących na początku czerwca. Wpływ na to, oprócz obniżek cen dla produktów regularnie dostępnych w ofercie sieci będą miały także akcje typu in-out w wybranych kategoriach.



To kolejne działania sieci Biedronka, których celem jest odpowiedź na potrzeby klientów. Zawsze oferujemy im produkty najlepszej jakości w codziennie niskich cenach - mówi Maciej Łukowski, dyrektor Działu Zakupów i członek zarządu sieci Biedronka.

Jeden z najpopularniejszych produktów kupowanych w sieci Biedronka, czyli banany jest już dostępny taniej, w cenie 4,85 zł, a nie 4,99 zł za kilogram jak w czerwcu 2020 r. Awokado kosztujące wcześniej 2,49 zł za 100 g, obecnie można nabyć w cenie 2,39 zł za 100 g. Bułeczki śniadaniowe PANO 420 g klienci kupowali dotąd za 5,99 zł, teraz zapłacą 5,75 zł. Drożdżówka z serem 130 g potanieje z 2,19 zł na 1,99 zł, a wafle Estella warte wcześniej 99 gr. będzie można kupić tylko za 79 gr.

Z nowych cen w Biedronce ucieszą się także rodzice małych dzieci. Pieluchy Pampers Active Baby 90 szt., które 1 czerwca kosztowały 54,99 zł od 1 lipca można będzie nabyć za 49,99 zł, pieluchy Dada Extra Soft XL 38 szt. tanieją z 23,99 zł na 22,99 zł.

Zachwyceni będą zapewne również miłośnicy przypraw. Choć pozostają one objęte różnymi stawkami VAT, klienci Biedronki kupią część z nich taniej niż dotąd. Sieć zdecydowała o obniżkach cen tych produktów niezależnie od stawki VAT. Przykładowo, przyprawa Majeranek Kamis 9.9 g, a także przyprawa do kurczaka Kamis 33 g i do gyrosa Kamis 33 g będą teraz dostępne za 1,59 zł a nie za 1,69 zł jak wcześniej.

To kolejne obniżki w sieci Biedronka. W I kwartale br. sieć obniżyła ceny dla 100 istotnych produktów oferowanych klientom Biedronki.