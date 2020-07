Biedronka ze wzrostem sprzedaży w Polsce mimo pandemii

Branża transportowa powoli wraca do równowagi

W czasie gdy inflacja w Polsce spadła z 7,7 proc. w I kw. do 6,4 proc. w II kw. Biedronka była w stanie osiągnąć 7,8 proc. wzrostu sprzedaży LfL w I półroczu 2020 (10,9 proc. w lokalnej walucie), czyli 6,536 mld euro. W II kwartale sieć zanotowała wzrost sprzedaży o 8,7 proc. do 3,3 mld euro, a sprzedaż LfL była wyższa o 4,8 proc.Zysk EBITDA Biedronki to 589 mln euro.

Sprzedaż Biedronki odpowiada za 70,2 proc. sprzedaży całej Grupy. Jednym z elementów sukcesu było nawiązanie współpracy z Glovo, które dostarcza produkty sieci konsumentów w 20 miastach. W tym czasie na półkach Biedronki pojawiło się 130 nowych produktów, m.in. w ramach współpracy z 90 lokalnymi producentami. W ramach rozwijania marki własnej pojawiły się 73 nowe produkty. Sieć powiększyła liczbę sklepów do 3031 placówek. Nakłady na nowe sklepy i modernizacje wyniosły 61 mln euro. W pół roku sieć otworzyła 34 nowe nowe sklepy (sieci przybyło 29 placówek netto). Modernizacje objęły 71 sklepów.

