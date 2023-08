Elektrownie słoneczne na dachach, ograniczanie zużycia i recykling plastiku, a także edukacja klientów. Tak największa sieć handlowa w Polsce zmienia swój biznes.

Biedronka zmienia swój biznes. Sieć chce być bardziej "zielona"

Biedronka to największa sieć handlowa w Polsce. Przy takiej skali działalności emisje biznesu też są znaczne - w 2022 r. było to 21 634 tys. ton CO2. Aż 92,7 proc. z nich przypada (to specyfika całej branży) na tzw. emisje pośrednie zakresu 3., czyli powstałe w zewnętrznym łańcuchu dostaw i usług.

Jednym z najważniejszych sposobów zmniejszania śladu węglowego są inwestycje w energetykę opartą na źródłach odnawialnych. Grupa realizuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachach 2000 placówek. Umowa gwarantuje Biedronce możliwość odbioru energii elektrycznej z polskich farm fotowoltaicznych (do 78 GWh rocznie).

- Chcemy i podejmujemy w tym kierunku działania, które mają na celu ograniczanie emisji związanych z naszą działalnością pomimo faktu, że nasza sieć sklepów i centrów dystrybucyjnych jest regularnie rozwijana - mówi Aneta Ciszewska, menedżerka ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka.

Biedronka realizuje też projekt zmiany opakowań, który ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu oraz ograniczanie zużycia plastiku. W tym projekcie współpracuje z dostawcami i szkoli ich z zasad ekoprojektowania.

