Od poniedziałku 15 maja obowiązywać będą nowe promocje z gazetki Biedronki. Sprawdziliśmy co sieć przygotowała na nadchodzące dni dla swoich klientów.

Nowa akcja promocyjna w Biedronce; fot. shutterstock.com

Biedronka - promocje od 15 maja. Obowiązuje "limit dzienny"

Od poniedziałku 15 do środy 17 maja w sklepach Biedronka taniej można kupić m.in. szynkę wieprzową bez kości pakowaną próżniowo. Z kartą Moja Biedronka kilogram kosztować będzie 12,99 zł / kg. Limit dzienny to 6 kg. Oferta ważna jest w sklepach bez lady mięsnej.

W atrakcyjnej cenie można kupić także paprykę czerwoną - 9,99 zł za kilogram. Oferta obowiązuje do 17 maja. Za boczek wędzony Kraina Wędlin klienci zapłacą 1,59 zł za 100 g.

Promocja obowiązuje także na ser żółty w plastrach Światowid. Kupując dwa opakowania po 300 g za jeden klienci zapłacą 6,49 zł za 300 g. Limit dzienny to 4 opakowania na kartę Moja Biedronka.

W sklepach Biedronka od poniedziałku tańsze aż o 31 proc. będą też pieczarki. Opakowanie 500 g dostępne będzie w cenie 4,79 zł zamiast 6,99 zł.

Kup więcej, zapłać mniej. Takie okazje w Biedronce

Od poniedziałku do soboty 20 maja w sklepach Biedronka będzie okazja, by kupić olej rzepakowy Kujawski 1l za 7,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny to 4 butelki na kartę.

Do 17 maja w ofercie "kup 2 i zapłać mniej" dostępne będą czekolady Milka 80-100 g. Cena za jedno opakowanie przy zakupie dwóch to 2,99 zł. Limit dzienny - 8 sztuk. Obowiązywała będzie również promocja na wszystkie kawy Cafe D'or. Posiadacze karty lub aplikacji sieci za drugą tańszą kawę zapłacą 50 proc. taniej.

Ponadto przy zakupie dwóch 6-paków (1,75 l) wody Żywiec Zdrój, jedna butelka będzie kosztować 1,79 zł. Wody tej marki można mieszać dowolnie.

Lody i piwo w specjalnej ofercie w Biedronce. Znów będzie "gratis"

Od poniedziałku do soboty 20 maja obowiązywać będzie promocja na piwo Żubr w puszce 500 ml. Przy zakupie dwóch sześciopaków, jedna puszka kosztuje 2,59 zł.

Biedronka przecenia także lody. Przez cały tydzień będzie obowiązywała promocja na lody na patyku Marletto. Przy zakupie dwóch sztuk, jeden lód będzie gratis. Z kolei lody marki Grycan przy zakupie dwóch sztuk, jedna (tańsza) będzie kosztować 1 zł.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl