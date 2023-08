Biedronka znowu wybiera się na zakupy do konkurencji. Ponownie w koszyku znalazło się 20 takich samych produktów zakupionych w Auchan, Dino, Lidlu i sklepie własnym sieci.

Biedronka porównuje ceny u konkurencji; fot. shutterstock.com / Anna Gawlik

Biedronka porównuje ceny z Auchan, Dino i Lidlem

Niecały tydzień po pierwszej akcji, przedstawiciele sieci w dniu 08.08.2023 po raz kolejny zrobili zakupy w kilku konkurencyjnych sklepach, aby porównać ceny w sposób najbardziej obiektywny, czyli na podstawie paragonów.

W Auchan, Dino, Lidlu i Biedronce wrzucili do koszyka 20 dokładnie takich samych produktów – oferowanych przez wszystkie sieci, tej samej, konkretnej marki i w takim samym opakowaniu pod względem gramatury. Wszystkie zakupy zrealizowano bez użycia kart lojalnościowych danych sieci.

Co wyszło z porównania 4 paragonów? Za takie same produkty dostępne we wszystkich sieciach, klienci w tym samym dniu najmniej zapłacili w Biedronce – 170, 73 zł. W Lidlu wartość koszyka wyniosła 174,05 zł, w Dino – 179,63 zł, a w Auchan – 182,21 zł.

