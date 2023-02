1 lutego Biedronka ogłosiła podwyżki dla ponad 3 tys. pracowników. Na wypłaty dodatkowych środków sieć przeznaczy prawie 45 milionów złotych w skali roku.

Biedronka znów podnosi pensję, fot. shutterstock

Kolejni pracownicy Biedronki otrzymują podwyżki

Pracownicy sieci Biedronka to oprócz załóg sklepów oraz centrów dystrybucyjnych również kilkutysięczna grupa pracowników biurowych, na co dzień pracujących w centrali, biurach regionów oraz centrum usług wspólnych. Ponad 3000 z nich otrzymało już wyższe wynagrodzenie wraz ze styczniową pensją. Biedronka przeznaczy na ten cel prawie 45 mln złotych w skali roku.

Sieć Biedronka zatrudnia ponad 80 tys. osób. Pod koniec ubiegłego roku sieć ogłosiła podwyżki dla ponad 60 tys. pracowników zajmujących podstawowe stanowiska w organizacji. W środę, 1 lutego Biedronka ogłosiła podwyżki dla kolejnej grupy, liczącej ponad 3 tys. pracowników. Na wypłaty dodatkowych środków Biedronka przeznaczy prawie 45 milionów złotych w skali roku. Łącznie na noworoczne podwyżki dla pracowników Biedronka wyda w skali roku około 650 milionów złotych.

Biedronka: pół miliarda złotych na podwyżki

Regularne przeglądy wynagrodzeń i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz stabilności zatrudnienia to kroki podejmowane przez Biedronkę do realizacji ważnego celu pozostawania pracodawcą pierwszego wyboru.

Od 1 stycznia b.r. ponad 60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych Biedronki otrzymało podwyżki, na które w skali roku Biedronka przeznaczyła ponad pół miliarda złotych. Wzrost wynagrodzeń na podstawowych stanowiskach wyniósł od ok. 500 zł do 700 zł brutto. Teraz do grona osób otrzymujących wyższe wynagrodzenie dołączą również pracownicy centrali, biur regionów oraz centrum usług wspólnych.

