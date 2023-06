Od czwartku 22 czerwca w sieci Biedronka obowiązują promocje z nowej gazetki. Z akcji na piwo czy lody gratis klienci będą skorzystać o jeden dzień dłużej.

Biedronka rusza ze słynnymi promocjami. Znów jest gratis; fot. shutterstock.com

Dodatkowy dzień promocji w Biedronce. Znów są gratisy i limity

Wydłużone promocje w Biedronce to "zasługa" handlowej niedzieli 25 czerwca. To jedna z nielicznych takich niedziel w tym roku. Ostatnia miała miejsce przed majowką, kiedy sieci handlowe "szalały" z cenami piwa i smakołyków na grilla. Co tym razem przygotowała Biedronka na niedzielę handlową.

Sieć szykuje się na oblężenie 25 czerwca. Zaprasza klientów hasłem "Cała Polska na lody w niedzielę do Biedronki". Tylko tego dnia obowiązywać będzie promocja "1+1 gratis" na wszystkie lody na patyku marki własnej Marletto. Limit dzienny to 6 produktów (max 3 gratis).

Przygotowano także słynną promocję na piwo gratis, ale będzie ona obowiązywać jedynie w piątek 23 czerwca. W jej ramach dostępne będzie piwo Pilsner Urquell w puszce 500 ml w czteropaku. Będzie można je nabyć w ofercie "4+4 gratis". Limit dzienny to 8 puszek (max 4 gratis).

Zaczęło się w Biedronce i potrwa do niedzieli

Do niedzieli obowiązuje promocja na wszystkie lodowe wielopaki (mieszaj dowolnie), które można kupić w akcji "drugi, tańszy produkt 70% taniej".

Od czwartku do niedzieli 25 czerwca przy zakupie dwóch opakowań kiełbasy śląskiej Sokołów Grill House 660g za jedno klienci zapłacą 8,99 zł.

Ser żółty w plastrach Światowid 600g jest dostępny w cenie 6,49 zł przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny - 4 opakowania na kartę Moja Biedronka.

Przeceniono także szynkę konserwową Kraina Wędlin 200g. Przy zakupie dwóch opakowań, jedno kosztuje 3,99 zł. Limit dzienny - 6 opakowań.

W promocji jest także majonez Dekoracyjny Winiary 800 ml, który kosztuje 10,99 zł i olej słonecznikowy Wyborny 1l (5,99 zł przy zakupie 2 opakowań).

Biedronka zaprasza także do skorzystania z oferty na 50% zniżki na drugi produkt w kategorii pierogów i krokietów marki własnej Nasze Smaki. W takiej samej promocji są wszystkie mąki dostępne w dyskoncie. W przypadków dań gotowych limit dzienny wynosi 8 opakowań, a mąki - 10.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl