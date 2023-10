W nowej gazetce sieci Biedronka obowiązującej od 2 października prezentują się promocyjne ceny m.in. na mleko, olej, mięso, wędliny i kawę. Nie pominięto także słynnych promocji na piwo.

Nowe promocje w Biedronce; fot. shutterstock.com

Zaczęło się w Biedronce. Sieć szaleje z promocjami

W promocji jest łopatka wieprzowa - 1 kg za 11,99 zł. Obowiązuje limit - 6 kg na kartę Moja Biedronka. Oferta ważna jest w sklepach bez lady mięsnej.

Cena mleka UHT 3,2% Wypasione przy zakupie sześciu kartonów wyniesie 2,45 zł. Limit dzienny wynosi 12 kartonów na kartę Moja Biedronka.

Olej rzepakowy Wielkopolski 1l kosztuje 5,69 zł przy zakupie dwóch butelek. Obowiązuje limit dzienny - 4 opakowania na kartę Moja Biedronka.

Kawa rozpuszczalna Jacobs 200g kosztuje 22,99 zł. Limit dzienny - 4 słoiki. Czekoladki Merci 250g kosztują 13,99 zł przy zakupie dwóch opakowań.

Biedronka szaleje z promocjami

Wszystkie soki, nektary i napoje Riviva dostępne są w promocji typu "drugi, tańszy produkt 50% taniej".

Wszystkie wędliny w plastrach 250g marki własnej "Kraina wędlin na codzień" dostępne są w ofercie "2+1". Limit dzienny to 6 opakowań, czyli 2 gratis".

Polskie jabłka na wagę można kupić w Biedronce za 1,79 zł/kg, a winogrona różowe - 4,99 zł/kg.

Piwo gratis w Biedronce

W Biedronce nie zabrakło słynnych promocji na piwo gratis. Tym razem objęły one m.in. markę Somersby, której produkty (tylko w butelkach) oferowane są w ramach akcji "4+2 gratis". Smaki można dowolnie mieszać. Limit dzienny to 24 sztuki, czyli max 8 gratis na kartę Moja Biedronka. Akacja obowiązuje od 2 do 7 października.

Dodatkowo obowiązuje promocja "18+2 gratis" na piwo Harnaś Jasne Pełne w butelce zwrotnej 500 ml. To oznacza, że przy zakupie 20 butelek, klient zapłaci za jedną 2,15 zł.

