Od 2 listopada obowiązuje nowa gazetka z promocjami w Biedronce. Można w niej znaleźć wiele cenowych okazji na takie produkty, jak: mięso, ser czy kawa. Specjalne jednodniowe promocje obowiązują na piwa.

Wielkie promocje w Biedronce; fot. shutterstock.com / Stefan Wolny

Szaleństwo cenowe w Biedronce

Świeże udo lub podudzie z kurczaka kosztuje w promocji tylko 6,99 zł/kg. Limit to 3 kg na paragon. Oferta ważna jest w sklepach bez lady mięsnej.

Ser żółty w plastrach Królewski 135 g kosztuje 3,89 zł przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny to 4 sztuki na kartę Moja Biedronka.

Parówki Berlinki 300g także można kupić taniej przy zakupie dwóch opakowań. Obowiązują dwie ceny - 3,39 zł po aktywowaniu kuponu w aplikacji Moja Biedronka oraz 3,99 zł - bez kuponu. W obu przypadkach limit dzienny to 4 opakowania.

Kawa mielona Tchibo Family 500g to wydatek 13,99 zł. Limit dzienny to 4 opakowania. Napój gazowany 2l - Fanta, Spirite i Cola Zero kosztują 6,99 zł przy zakupie 2-paku.

W biedronkowej promocji są także ziemniaki po 0,99 zł/kg. Limit - 5 kg. Taniej można otrzymać także winogrona różowe na wagę - 5,99 zł wraz z kuponem w aplikacji (limit - 1 kg).

Jednodniowe okazje w Biedronce. Jest gratis

W czwartek 2.11 obowiązuje promocja 1+1 gratis w przypadku majonezu delikatesowego z żółtkiem z jaja kurzego z chowu z wolnego wybiegu Madero. Ustanowiono limit dzienny na poziomie dwóch słoików (maks. jednego gratis) na kartę Moja Biedronka. Identyczna promocja obowiązuje w przypadku serków homogenizowanych o smaku waniliowym Tutti. Limit dzienny 2x4-pak (maks. 1x4-pak gratis) na kartę Moja Biedronka.

W piątek 3.11 w promocji 2+2 gratis można otrzymać czekolady Milka 90-100g (limit - 8 op.), a łosoś Marinero 120 g dostępny jest w ofercie 1+1 gratis (limit - 2 sztuki). 3+3 gratis to promocja na rogale 7Days kakaowe (limit - 6 op.).

W sobotę można spotkać takie promocje jak: baton Snicers 2+2 gratis (limit - 12 sztuk) i twaróg sernikowy President 1 kg - 1+1 gratis (limit - 1 op.).

Codziennie promocja na piwo w Biedronce

W jednodniowych promocjach można kupić także piwo. W czwartek 2.11 piwo w butelkach zwrotnych Kasztelan Niepasteryzowany, Żywiec i Żubr można dostać w promocji 12+8 gratis. Limit to 10 butelek na kartę Moja Biedronka, czyli max 8 gratis.

W piątek 3.11 na wszystkie piwa Desperados i Heineken w butelkach bezzwrotnych obowiązuje oferta 10+5 gratis. Limit - 15 sztuk.

Tylko w sobotę 4.11 można otrzymać taniej piwo Carlsberg w butelce 500 ml. Przy zakupie 5 sztuk jedna kosztuje 2,49 zł. Limit dzienny to 20 butelek.

