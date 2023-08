Od 28 sierpnia do 2 września obowiązuje nowa gazetka promocyjna Biedronki. Wśród produktów o obniżonych cenach są m.in. papryka czerwona, mięso mielone z łopatki wieprzowej, wszystkie kawy marki Cafe D’OR oraz pieluchy Dada.

Najnowsza gazetka promocyjna Biedronki; fot. PAP Foto/Grzegorz Momot

Od 28 do 30 sierpnia klienci Biedronki taniej zapłacą za mięso mielone, które przy zakupie dwóch opakowań 500 g kosztuje 6,99 zł za opak. Od poniedziałku do soboty (od 28.08 do 2.09) w Biedronce ofertą promocyjną objęte zostały również wszystkie kawy marki Cafe D’OR (drugi tańszy produkt 50% taniej) oraz wszystkie lody familijne marki Marletto, 900 ml (drugi produkt za 1 zł).

Papryka czerwona za 3,49 zł za kilogram. Jaki warunek trzeba spełnić?

Aby skorzystać z obniżki cenowej i zapłacić za paprykę czerwoną 3,49 zamiast 9,99 zł należy aktywować promocję poprzez wyświetlenie oferty w aplikacji. Oferta dostępna jest tylko w dniach 28-30 sierpnia. Obowiązuje limit łączny w trakcie trwania okresu promocji, 1 kg na konto Moja Biedronka.

50% zniżki przy zakupach za 199 zł w Biedronce

W dniach 28-30 sierpnia Biedronka obniżyła też ceny różnych produktów, jednak warunkiem skorzystania z tej promocji jest zrobienie zakupów za minimum 199 zł. Klienci dyskontu skorzystają w ten sposób na zakupie bananów (2,99 zł), lodów Marletto 500 ml (6,97 zł), kawy mielonej Tchibo Family 250 g (5,99 zł), zawieszki do WC Bref (8,99 zł), żelu pod prysznic Dove 500 ml (9,49 zł) czy ciastek marki Jeżyki (2,99 zł).

Biedronka: Kup i zyskaj ekstra naklejki

W nowej ofercie Biedronki, która obowiązuje w dniach 28.08-2.09, pojawiła się promocja „Kup i zyskaj ekstra naklejki Gangu Mocniaków”. Oferta dotyczy takich produktów jak m.in. fasolka w sosie pomidorowym Heinz Beanz, zupa instant Gorący Kubek Knorr, ketchup i sos Pudliszki, zupa Winiary, orzeszki Feliks czy serek homogenizowany Danio.

Jak czytamy w gazetce promocyjnej Biedronki, zakup produktów objętych tą promocją za min. 10 zł to dodatkowa jedna naklejka za każde wydane 69 zł. Powyższą ofertą objęte są również artykuły kosmetyczne oraz napoje.

