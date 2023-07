Dla kolejnych kilkudziesięciu produktów Biedronka znowu obniżyła ceny regularne. Od 25 lipca we wszystkich sklepach sieci Biedronka można nabyć m.in. ser żółty Liliput Światowid 350 g w cenie 7,99 zł (stara cena regularna 8,94 zł za opakowanie), chleb tostowy pełnoziarnisty 500 g w cenie 3,19 zł (wcześniejsza cena 3,57 zł), czy jogurt pitny Fruvita Pure Mix 250 g w cenie 2,05 zł (stara cena regularna 2,47 zł). Krewetki Vannamei Białe Marinero 225 g od teraz mogą nabyć w cenie regularnej 17,10 zł (stara cena regularna 23,99 zł).

Cena papieru toaletowego Queen Rumiankowy 8 rolek wynosi teraz 8,99 zł (stara cena regularna 9,99 zł), a ręcznik kuchenny Queen jest dostępny w cenie regularnej – 5,49 zł (wcześniej 5,99 zł).

Jako pierwsi na rynku obniżyliśmy ceny regularne podstawowych produktów w związku ze spadającą inflacją. Teraz do tej listy dodajemy kilkadziesiąt kolejnych i, co warto podkreślić, są to ceny regularne, a nie ceny promocyjne, do których atrakcyjności zdążyliśmy już przyzwyczaić naszych klientów. Obniżka cen regularnych, kiedy tylko pozwala nam na to sytuacja rynkowa, to wyraz troski o portfele naszych klientów, dzięki czemu mają oni możliwość zrobienia zakupów w jeszcze niższych cenach - mówi Wojciech Kozar, Dyrektor Handlowy w sieci Biedronka