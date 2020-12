BioBazar współpracuje z ponad 80 producentami i dystrybutorami żywności

– Na BioBazarze można obecnie zrobić ekologiczne zakupy u ponad 80 rolników i producentów. Dostępnych jest ponad 10 tys. produktów, z których co najmniej 80 proc. to certyfikowana żywność ekologiczna. Pozostałe 20 proc. to produkty w trakcie certyfikacji, produkty jej niepodlegające czy unikatowy asortyment niewystępujący w jakości eko – mówi Agnieszka Saternus, Dyrektorka Zarządzająca BioBazaru.

BioBazar powstał 27 listopada 2010 roku. Dwudziestu kilku rolników i producentów żywności ekologicznej pojawiło się ze swoimi produktami w samym centrum Warszawy, w starych halach dawnej Fabryki Norblina, by za namową Agnieszki Saternus i Kingi Nowakowskiej z MyEcolife stworzyć pierwszy bazar z ekologiczną żywnością. Całe przedsięwzięcie było dość spontaniczne, ponieważ pomysł pojawił się zaledwie kilka tygodni wcześniej.

– Oglądałyśmy razem z Agnieszką film „Co z tą żywnością?" o bazarach i targach w Stanach Zjednoczonych w ramach Food Film Festivalu. Wtedy nas olśniło, że powinnyśmy zrobić taki targ w Warszawie – wspomina Kinga Nowakowska.

– W ciągu sześciu tygodni udało nam się zorganizować pierwszy BioBazar. Nikt nie wiedział, czego się spodziewać i czy ktokolwiek przyjdzie na zakupy. Nie brakowało głosów „rozsądku", że to szalone przedsięwzięcie. Rezultat jednak przeszedł najśmielsze oczekiwania – przyszło ponad 6 tysięcy osób. W kilka godzin towar, który przywieźli wystawcy, został sprzedany – mówi Agnieszka Saternus.

– Mimo upływu lat, wielu wystawców jest z nami do dzisiaj, z czego jesteśmy ogromnie dumni. Wielu z nich rozwinęło też swoje przedsiębiorstwa. Cieszy nas również to, że chociaż zmieniliśmy trzy lata temu lokalizację na czas rewitalizacji Fabryki Norblina i przenieśliśmy się na Mokotów na ul. Wołoską 3, to nasi klienci są z nami – wielu z nich nawet od tego pamiętnego pierwszego bazaru w zimnych starych halach – dodaje.

BioBazar, jak wszystkie placówki i miejsca handlowe, również musiał zmierzyć się z wyzwaniami wynikającymi z konieczności przestrzegania reżimów sanitarnych.

Agnieszka Saternus podkreśla w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że najważniejsze w pandemii okazały się komunikacja i elastyczność. – Dzięki długoletniej współpracy z naszymi wystawcami oraz stałej i regularnej komunikacji z nimi, udało nam się szybko i sprawnie wprowadzić szereg zmian związanych z obostrzeniami epidemicznymi. Wiele z rozwiązań wprowadziliśmy przed oficjalnymi rozporządzeniami rządowymi, jak np. montaż pleksi na stoiskach czy instalację dozowników z płynami odkażającymi, po to, by zwiększyć bezpieczeństwo zakupów. Wszystkie zmiany w funkcjonowaniu komunikujemy przez nasze kanały społecznościowe, a także na miejscu w hali na Wołoskiej – tłumaczy Dyrektorka Zarządzająca.