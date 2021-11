Black Friday 2021. Czym jest Czarny Piątek?

Black Friday czyli Czarny Piątek to dzień okazji, promocji, przecen. Zakupowe szaleństwo. W Stanach Zjednoczonych jest to często najbardziej dochodowy dzień dla sprzedawców w ciągu całego roku. Od kilku lat zwyczaj ten jest coraz popularniejszy również w Polsce.

Autor: MB; www.portalspozywczy.pl

Data: 26-11-2021, 12:40

Co to jest Black Friday i skąd się wziął?/fot. shutterstock

Black Friday - czym jest Czarny Piątek

Black Friday czyli w wolnym tłumaczeniu Czarny Piątek to piątek po Dniu Dziękczynienia i początek sezonu zakupów przed Bożym Narodzeniem w Stanach Zjednoczonych. Od początku XXI wieku zwyczaj ten jest propagowany, z powodów komercyjnych, niemal na całym świecie.

Black Friday 2021 - Polacy zwariowali na punkcie promocji?

Wyniki badania z października 2021 r. wskazują, że wśród Polaków częściej występuje negatywny stosunek do czarnopiątkowych wyprzedaży aniżeli pozytywny. 48% ankietowanych dostrzega nieuczciwych manipulacji cenami produktów, kiedy to przed wyprzedażą kwota na cenniku jest podnoszona, a następnie „obniżana”. 43% jest zdania, że w Black Friday przeceniane są nieciekawe lub zalegające produkty, a 38% wskazało, że wielkość rabatów w Black Friday nie wyróżnia się na tle innych wyprzedaży.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jedna czwarta Polaków zgadza się z opinią, że Black Friday daje możliwość dokonania zakupów na bardzo korzystnych warunkach. 24% uważa Black Friday za najlepsze święto wyprzedażowe, a 14% podkreśla, że Black Friday jest okazją do kupowania drogich rzeczy z dużym upustem.

W 2020 roku Black Friday odbyło się po raz pierwszy w warunkach pandemii. Z danych Google Trends wynika, że liczba zapytań do wyszukiwarki, związanych z czarnopiątkowymi wyprzedażami, w ubiegłym roku spadła o 37%. W Polsce szczyt Black Friday przypadł na 2018 rok, a spadek zainteresowania zauważalny jest już w 2019 roku – informuje Picodi.com.

Black Friday 2021. Ile wydadzą Polacy w Czarny Piątek?

Jak informuje Picodi.com chęć udziału w tegorocznym Black Friday zadeklarowało 31% ankietowanych. 33% kategorycznie odrzuciło możliwość udziału w wyprzedażach, a 36% jest jeszcze niezdecydowanych. Wśród czynników, które skłoniłyby do zakupów w Black Friday, najczęściej wybieraną opcją był rabat na pożądany produkt (34%). Wyższe rabaty przekonałyby 28% ankietowanych, a dodatkowy cashback, czyli zwrot części wydanej kwoty zachęciłby 14%. Jednak 24% osób nie przekonałoby nic.

Black Friday 2021 - na co polujemy

Konsumenci, którzy zdecydują się wziąć udział w wyprzedażach przede wszystkim "polują" na odzież i obuwie (69%), na drugim miejscu jest elektronika i AGD (54%), a na trzecim – akcesoria sportowe (39%). Przeciętny klient jest gotowy wydać na zakupy w Black Friday 735 złotych, kiedy w 2020 roku kwota ta wynosiła 945 złotych.

Black Friday 2021 - uwaga na pułapki

Polacy otrzymają ponad 7,75 mln uszkodzonych towarów o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych zakupionych przy okazji Black Friday – wynika z badania zleconego przez DS Smith.

Każdego roku UOKiK otrzymuje skargi od konsumentów, którzy dali się złapać w sidła promocji związanych z Black Friday. Dotyczą one m.in. żonglowania cenami czyli stwarzania pozoru, że promocja jest atrakcyjna - poprzez podnoszenie ceny kilka dni wcześniej. Tego typu działania mogą stanowić nieuczciwe praktyki rynkowe, dlatego już teraz konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelności i uczciwości względem klientów – informuje UOKiK.

– Najważniejszym prawem konsumenta jest prawo do rzetelnej informacji. Podczas „super okazji” warto pamiętać, że niezależnie od tego, czy kupujemy towar w cenie promocyjnej czy regularnej, obowiązują te same prawa konsumenckie. Prawo do reklamacji jest podstawowym prawem każdego konsumenta – także osób kupujących na wyprzedażach – wyjaśnia prezes UOKiK Tomasz Chróstny.