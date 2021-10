Black Friday 2021: Dlaczego w tym roku promocje będą niewielkie?

Black Friday w 2021 roku przypada 26 listopada. Ale klienci sklepów nie będą mogli spodziewać się aż tak dużych rabatów jak zwykle w czasie „Czarnego Piątku”.

Black Friday 2021: Dlaczego w tym roku promocje będą niewielkie?, fot. shutterstock

Black Friday 2021: Dużo wydamy na zakupy online

Rabaty, promocje, święta. Dla konsumentów robiących zakupy w sieci to niemal synonimy. Szczególnie gdy do tej listy dodamy „Black Friday” czy „Cyber Monady”, czyli bardzo popularne dni wyprzedażowe, na które przyjdzie czas pod koniec listopada. W tym roku jednak rabaty będą niższe. Wszystko przez inflację, która napędzana jest przede wszystkim zachwianiem łańcuchów dostaw i kosztami energii.

W okresie przedświątecznym na całym świecie wydamy nawet bilion dolarów na zakupy online. Szacunki Adobe – technologicznego giganta z USA – oznaczają wzrost świątecznego szału zakupowego o ponad 10% względem poprzedniego roku. Tylko w Stanach ludzie wydadzą ok. 210 miliardów dolarów i to tylko w sklepach internetowych.

Black Friday: W e-sklepie ma być wygodnie

– Nauczyliśmy się korzystać i polubiliśmy się ze sklepami w sieci. W trakcie pandemii zauważyliśmy, że zakupy online przyspieszają cały proces, a ewentualne zwroty - czego wielu konsumentów się obawia – nie są drogą przez mękę. Szczególnie dlatego, że to właśnie właściciele sklepów postawili na nowe rozwiązania e-commerce. Cześć zadziałała w myśl ratowania swojego biznesu w pandemicznym świecie, ale spora grupa już była gotowa na działanie w internecie pełną parą, a do dyspozycji swoich klientów oddają coraz lepsze rozwiązania. Choćby ułatwiające wirtualne sprawdzenie rozmiaru w przypadku odzieży. Sklep internetowy od samego progu musi bowiem spełniać szereg wymagań klientów, gdyż czasem mają one do dyspozycji tylko jedno wejście. Rozczarowany klient może wybrać przecież rozwiązanie konkurencji – mówi Michał Zieliński, dyrektor zarządzający Agencja.com.

Adobe w swoim badanie nie wyszczególniła danych z Polski, ale warto przypomnieć, że w ostatnim kwartale poprzedniego roku tylko na Allegro Polacy wydali 10 miliardów złotych. Natomiast według raportu Deloitte w 2020 roku na prezenty, jedzenie i podróże związane ze świętami przeznaczyliśmy ok. 1300 złotych. Było to i tak o 30% mniej niż rok wcześniej, a największy wpływ na to miała sytuacja pandemiczna i to, że zdecydowaliśmy się świętować w nieco węższym gronie niż zazwyczaj.

Na zakupach w sieci spędzimy w tym roku ok. 12 godzin. 42% przychodów będzie pochodziło z zakupów dokonanych poprzez smartfony, co będzie ok. 5% wzrostem w porównaniu z poprzednim rokiem. Ponad 85 miliardów ludzie wydadzą też na same urządzenia.

– Spędzamy zdecydowanie więcej czasu w domach. Późną jesienią czy zimą spodziewana jest kolejna fala zachorowań, więc tym bardziej będziemy wybierać bezpieczniejsze rozwiązania. W tym zakupy przez internet. Smartfon to narzędzie, które mamy zawsze pod ręką, a rozwiązania przyjęte przez gigantów e-commerce jak np. Amazon ułatwiają dokonywanie zakupów właśnie w ten sposób. Dziś każdy – nawet najmniejszy – sklep e-commerce powinien posiadać technologię ułatwiającą zakupy przez smartfony, ale zarazem takie rozwiązania muszą być odpowiednio promowane – zaznacza Sascha Stockem, prezes zarządu firmy technologicznej Nethansa.

Black Friday 2021: Będzie drożej

– Wiele wskazuje na to, że w tym roku wydamy więcej w okresie przedświątecznym. Niestety niekoniecznie dlatego, że po prostu będziemy mieli "szeroki gest". Skutki gospodarczego lockdownu są rozciągnięte w czasie i teraz odczujemy skutki problemów z łańcuchami dostaw. Szczególnie zagrożone są takie branże jak elektronika, zabawki czy odzież. Porty przeładunkowe są zapchane, więc towaru na rynku może być zdecydowanie mniej. To rodzi inflację, a przecież ceny za ropę na światowych giełdach tylko pogarszają sytuację. O ciekawe rabaty będzie znacznie trudniej niż rok wcześniej – tłumaczy Marcin Michalski, ekspert strategii digital marketingowych i reklamy online, a także autor bloga Marketing Hacker.

Potwierdzają to dane z badania Adobe, które zostały zebrane z ponad biliona odwiedzin amerykańskich witryn detalicznych, a globalne wyliczenia opierają się na transakcjach w ponad stu krajach. Według amerykańskiej firmy technologicznej kłopoty w łańcuchach dostaw sprawią, że konsumenci będą płacić blisko 10% więcej za podobne produkty niż rok wcześniej.

Według Adobe ze względu na wzrost kosztów logistycznych i zmniejszenie produkcji niektórych towarów (z uwagi na brak komponentów) klienci sklepów nie będą mogli spodziewać się aż tak dużych rabatów jak zwykle np. w czasie „Czarnego Piątku” czy „Cyfrowego Poniedziałku”, czyli dwóch bardzo popularnych na całym świecie dni wyprzedażowych.

W poprzednich latach konsumenci mogli w okresie świątecznym liczyć na upusty rzędu 10 do 30% na wybranych towarach, w tym roku będą to widełki od 5% do 25%. Rabaty na telewizory nie przekroczą 15% (rok wcześniej średnio były tańsze o 18%), sprzęt AGD będzie tańszy maksymalnie o 16% (wcześniej 20%), a odzież o 15% (również 20% w ubiegłym roku.