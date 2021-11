Black Friday 2021. UOKiK radzi jak nie dać się oszukać

Black Friday to obok szeregu promocji i zniżek również świetna okazja do nadużyć. Dlatego UOKiK przestrzega konsumentów i publikuje poradnik: jak nie dać się oszukać w Czarny Piątek.

26-11-2021

Black Friday 2021: UOKiK apeluje o rozsądek

„Sprawdź setki produktów w niskich cenach”, „z nami oszczędzisz najwięcej”, „promocje wszystkich największych sklepów”. Ruszył szał wyprzedaży – rozpoczął się Black Friday! Każdego roku UOKiK dostaje skargi od konsumentów, którzy dali się złapać w sidła promocji – dotyczą one m.in. żonglowania cenami czyli stwarzania pozoru, że promocja jest atrakcyjna - poprzez podnoszenie ceny kilka dni wcześniej. Tego typu działania mogą stanowić nieuczciwe praktyki rynkowe, dlatego już teraz konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelności i uczciwości względem klientów.

– Najważniejszym prawem konsumenta jest prawo do rzetelnej informacji. Podczas „super okazji” warto pamiętać, że niezależnie od tego, czy kupujemy towar w cenie promocyjnej czy regularnej, obowiązują te same prawa konsumenckie. Prawo do reklamacji jest podstawowym prawem każdego konsumenta – również osób kupujących na wyprzedażach – tłumaczy Prezes Urzędu Tomasz Chróstny.

Black Friday 2021: Vademecum łowców okazji

- W czasie wyprzedaży Black Friday jednymi z popularniejszych produktów są sprzęty elektroniczne, w tym telewizory. Przypominamy, że w przyszłym roku odbiorcy telewizji naziemnej będą korzystać z nowego standardu nadawania sygnału - DVB-T2/HEVC. Większość telewizorów wyprodukowanych w ostatnich latach jest dwusystemowa, czyli wyposażona w możliwość odbioru obecnego systemu - DVB-T, jak i nowego - DVB-T2. Kupując nowy telewizor zweryfikujmy, czy odbiornik ma funkcje przystosowane do wprowadzanego standardu – dodaje Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Częste zapytania:

Kupujesz stacjonarnie?

Czy mogę reklamować towar?

Tak. Jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia jego wydania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy towar został przeceniony ze względu na wadę i zostałeś o tym poinformowany.

Czego mogę żądać przy reklamacji?

Możesz żądać naprawy, wymiany towaru lub obniżenia ceny. Przedsiębiorca musi rozpatrzeć taką reklamację w ciągu 14 dni – jeśli nie dotrzyma terminu, przyjmuje się, że ją uznał. Jeżeli wada jest istotna (np. uszkodzona powłoka eleganckiego obuwia), możesz żądać odstąpienia od umowy. Aby zgłosić reklamację, powinieneś posiadać dowód zakupu – może to być m.in. paragon, faktura VAT, wyciąg z karty.

Czy mogę zwrócić produkt?

Możliwość zwrotu zależy od dobrej woli sprzedawcy i to on określa warunki. Warto spytać o to przed zakupem.

A jeśli przy kasie cena okaże się wyższa, niż na wywieszce albo metce?

Masz prawo kupić towar w korzystniejszej dla Ciebie cenie.

Wolisz kupować przez internet?

W jakim terminie powinienem otrzymać zakupiony produkt?

W ciągu 30 dni od daty zamówienia, termin obowiązuje we wszystkich krajach UE. Jeżeli się wydłuża, możesz odstąpić od umowy.

Czy mogę zwrócić przeceniony produkt?

Tak. Masz na to 14 dni, towar nie powinien jednak nosić śladów użytkowania. Istnieją wyjątki od tej reguły np. rzeczy wyprodukowane na specjalne zamówienie (biżuteria z grawerem, zasłony na wymiar Twojego okna), odpieczętowane płyty lub gry. Pamiętaj, że ponosisz koszty odesłania produktu do sprzedawcy.

Jak najbezpieczniej zapłacić?

Płatność kartą kredytową jest najbezpieczniejszą formą zapłaty. W sytuacji, gdy sprzedawca zawodzi (np. nie dostarcza towaru w ciągu 30 dni), możesz zgłosić się do banku o wszczęcie procedury charge back. W tym celu musi złożyć w nim reklamację. Następnie dokumenty są przekazywane do odpowiedniego centrum rozliczeniowego, które kontaktuje się w tej sprawie ze sprzedawcą. Cała procedura przebiega bez konieczności Twojego czynnego udziału. Jeśli Twoje żądanie jest zasadne, otrzymasz zwrot wszystkich utraconych środków na konto.

Jeśli obawiasz się płacić za zamówienie z góry – wybierz płatność za pobraniem. Jest to rodzaj przesyłki kurierskiej, za którą adresat płaci dopiero w momencie odbioru. To dobre rozwiązanie w przypadku zamawiania wartościowych produktów lub testowania nowego sklepu internetowego.