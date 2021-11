Black Friday: Jak bezpiecznie upolować najlepsze okazje?

Black Friday, a raczej Black Week, to w Polsce nowa tradycja, z której chętnie korzystamy. Według raportów 61 proc. Polaków przynajmniej raz w życiu kupiło coś podczas listopadowych wyprzedaży.

Data: 22-11-2021, 13:54

Black Friday: Jak bezpiecznie upolować najlepsze okazje? Fot. shutterstock

Black Friday coraz częściej online

30,1 proc. polskich konsumentów kupuje na wyprzedażach tylko w sklepach online. To trend globalny: w USA, skąd wywodzi się Black Friday, w 2020 r. w ostatni weekend listopada z promocji skorzystało ponad 186 mln klientów, z czego 100 milionów zrobiło zakupy przez internet.

Co sprawia, że serca klientów biją szybciej podczas polowania na najlepsze oferty z okazji Black Friday czy Cyber Monday? Dobre ceny, szybkie i bezpieczne dostawy, ale też zupełnie nowe kategorie produktów – w tym jedzenie.

Nie jest tajemnicą, że szukając promocji przede wszystkim patrzymy na ceny. Dla 78,1 proc. z nas najatrakcyjniejsze są właśnie obniżki cenowe. Musimy być jednak uważni, bo łatwo możemy natknąć się na promocje, które są atrakcyjne tylko pozornie. Według raportu Deloitte w zeszłym roku w przypadku Black Friday aż 69 proc. ofert nie różniło się ceną w porównaniu do poprzedniego piątku, a 14 proc. było nawet droższe. Dlatego tak ważna jest możliwość sprawdzenia, czy aby na pewno dana oferta jest atrakcyjna.

Warto też zauważyć, że cena przestaje być jedynym czynnikiem, na który zwracamy uwagę podczas zakupów. Równie ważna jest szybkość i terminowość dostawy. Doskonałym przykładem na to, że chcemy móc cieszyć się tu i teraz tym, co kupimy w sieci, są firmy z branży q-commerce, które dostarczają zakupy praktycznie natychmiast. Według danych JOKR, platformy oferującej zakupy spożywcze, to właśnie tempo dostawy jest kluczowe dla klientów – jako najważniejszy powód przy podejmowaniu decyzji zakupowej wymienia ją 85 proc. polskich użytkowników aplikacji. Potwierdzają to dane globalne: w Stanach Zjednoczonych szybkość jest kluczowa dla 62 proc. wszystkich klientów kupujących przez internet, a aż 85 proc. szuka alternatywnych ofert, jeśli czas dostawy jest zbyt długi.

E-zakupy: Hitem ostatniego roku jest żywność

Rosnąca popularność e-commerce sprawia, że w sieci kupujemy coraz to nowsze kategorie produktów. Hitem ostatniego roku z pewnością jest żywność. Podczas listopadowych promocji w poprzednim roku na portalu Allegro sprzedano 1 400 000 artykułów takich jak kawy, herbaty, bakalie czy przyprawy. To więcej niż książek (670 000), odzieży i bielizny (880 000) czy perfum (155 000). Co ważne, jedzenie i produkty spożywcze w sieci kupujemy nie tylko pod wpływem impulsu. Według danych JOKR produkty kupowane spontanicznie to ok. 47,5 proc wszystkich zamówień – resztę (52,5 proc) stanowią te bardziej planowane.

Według ekspertów żywność, niegdyś produkt niszowy, zdetronizował modę i obuwie, jako kategorię najczęściej kupowaną w sieci. Świeże owoce i warzywa, dania gotowe, ulubione słodycze czy napoje – dziś to wszystko można mieć bez wychodzenia z domu. Dla klientów to nie tylko wygodne, ale często bezpieczniejsze niż zwykłe zakupy, gdyż zamawiając dostawę pod drzwi nie muszą stać w kolejkach czy obawiać się kontaktu z kimś obcym.

Black Friday: Zasada 3xS, czyli jak bezpiecznie upolować najlepsze okazje?

SMART: szukaj dobrych ofert, wykorzystuj porównywarki cenowe i portale pokazujące oferty. Zwróć uwagę na koszt dostawy. Nie bój się szukać produktów, których normalnie nie kupujesz online – w tym jedzenia.

SPEED: zwróć uwagę na termin dostawy, żeby móc szybko cieszyć się swoim zakupem – dzięki wybranym usługom jest to możliwe nawet w 15 minut.

SAFE: zakupy online oferują nie tylko lepsze promocje, ale są też wygodniejsze (koniec z szukaniem miejsca do zaparkowania) i bezpieczniejsze: pozwalają uniknąć tłumów i kolejek.