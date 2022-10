Czas największych obniżek cen, znany na całym świecie jako Black Friday, przypada w tym roku 25 listopada. MediaMarkt postanowił ułatwić użytkownikom nowych technologii zakupy w obniżonych cenach i rozpoczyna okres promocyjny już 19 października w ramach akcji „Let’s Go! Black Weeeeks”.

Wcześniejszy start promocji na Black Friday doskonale wpisuje się w naszą misję zapewniania bogatego wyboru sprzętu elektronicznego i usług w atrakcyjnych cenach, co ma szczególnie duże znaczenie w obecnej sytuacji rynkowej. W ramach naszej akcji „Let’s Go! Black Weeeeks” na klientów czeka mnóstwo ciekawych propozycji cenowych – mówi Magdalena Nafalska-Knieć, Brand Strategy and Marketing Planning Manager.