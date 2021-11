Black Friday: Na ile konsumenci są chętni na promocje i rabaty?

Nie słabnie popularność akcji rabatowych związanych z tzw. czarnym piątkiem. To dobra okazja do nabycia wybranych produktów w niższych cenach.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 22-11-2021, 12:18

Black Friday: Na ile konsumenci są chętni na promocje i rabaty? Fot. shutterstock

Black Friday: Jak wyglądają preferencje klientów?

Święto handlu, przypadające w tym roku 26 listopada na stałe wpisało się w kalendarz Polaków. Zakupy w tym czasie zaplanowało 68% konsumentów, a 25% wciąż rozważa skorzystanie z nadchodzących promocji. Jak wyglądają preferencje klientów e-commerców związanych z branżą wnętrzarską? Raportem podzieliła się platforma Homebook.pl.

Nie słabnie popularność akcji rabatowych związanych z tzw. czarnym piątkiem. To dobra okazja do nabycia wybranych produktów w niższych cenach, z której korzystają nie tylko osoby praktykujące tzw. smart shopping. Według wyników badań platformy Homebook.pl aż 55% konsumentów odkłada w czasie wcześniej planowane zakupy, by skorzystać z akcji rabatowych w czasie przedświątecznych wyprzedaży.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez platformę Homebook.pl liczba osób zainteresowanych skorzystaniem z akcji rabatowych podczas Black Week rośnie z każdym rokiem. Plany związane z wnętrzarskimi zakupami zadeklarowało 68% użytkowników platformy, przeciwnej odpowiedzi udzieliło 25% osób. Pozostała część respondentów nie podjęła jeszcze decyzji w tej kwestii.

Niezmienne od kilku sezonów pozostają kategorie produktów, którymi najbardziej zainteresowani są konsumenci. Na szczycie zakupowych preferencji znalazły się dekoracje i akcesoria (65%) oraz oświetlenie (54% badanych), w dalszej kolejności użytkownicy wskazywali na kategorię mebli (51% osób). Mniejszą popularnością cieszą się obecnie materiały budowlane i wykończeniowe, z zakupem których konsumenci czekają zazwyczaj do nadejścia wiosny, kiedy najchętniej przeprowadzają remonty.

Black Friday: Rosną wydatki w czasie wyprzedaży

Uczestnicy badania zapytani o fundusze, jakie przeznaczają na dodatki i produkty wnętrzarskie, najczęściej deklarowali kwotę wyższą niż 1000 zł (48% badanych). Dla porównania – podczas ubiegłorocznego Black Friday średnia wartość pojedynczej transakcji dokonywanej za pośrednictwem platformy Homebook.pl wyniosła 504 zł. Z kolei 24% respondentów na zakupy planuje przeznaczyć od 500 do 1000 zł, a 10% - od 300 do 500 zł. Nieco mniejszy odsetek badanych (9% osób) chciałaby wydać w czasie Black Week kwotę od 100 do 300 zł.

Black Friday ma się dobrze w sklepach stacjonarnych

Uczestnicy badania zapytani o preferowane miejsca swoich zakupów, najczęściej wskazywali na jednoczesne korzystanie ze sklepów stacjonarnych i online (54%). Niespełna 1/3 ankietowanych planuje zakupy w czasie Black Week wyłącznie w sklepach online, a 8% skorzysta wyłącznie z oferty sklepów stacjonarnych.

Co decyduje o niesłabnącej popularności sezonowych akcji wyprzedażowych? To przede wszystkim znacząca zmiana w modelu zakupowym wśród konsumentów wszystkich grup wiekowych – rośnie znaczenie researchu poprzedzającego finalny zakup. W oczekiwaniu na sezonowe promocje, konsumenci zwlekają z dokonaniem transakcji, przygotowania do listopadowych obniżek. Przygotowania do Black Friday zaczynają się jednak nawet na kilka miesięcy przed startem promocji. Podczas weekendu wielkich akcji rabatowych okazje cenowe sięgają nawet kilkudziesięciu procent – cierpliwość ta zostaje zatem w pełni wynagrodzona.