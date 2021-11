Black Friday: Polacy otrzymają niemal 8 mln sztuk uszkodzonych towarów

Polacy otrzymają ponad 7,75 mln uszkodzonych towarów o łącznej wartości ponad 120 milionów złotych zakupionych przy okazji Black Friday – wynika z badania zleconego przez DS Smith.

Black Friday: Polacy otrzymają niemal 8 mln sztuk uszkodzonych towarów, fot. shutterstock

Black Friday: Prawie połowa Polaków planuje skorzystać z wyprzedaży

Towary o wartości ponad 120 milionów złotych, które zostaną sprzedane Polakom w trakcie Black Friday i Cyber Monday, zostaną uszkodzone – tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie dostawcy przyjaznych środowisku opakowań DS Smith.

Prawie połowa Polaków (44 proc.) planuje skorzystać z wyprzedaży z okazji Black Friday i Cyber Monday, a 27 proc. z nich spodziewa się otrzymać od 1 do 6 wadliwych lub uszkodzonych przedmiotów, co da łączną wartość co najmniej 123 mln zł. W rzeczywistości już 43 proc. kupujących spotkało się z tym, że otrzymali wadliwe lub uszkodzone produkty po zamówieniu ich online.

To doświadczenie powoduje spadek satysfakcji z zakupów z okazji Black Friday. Ponad jedna trzecia (37 proc.) twierdzi, że najbardziej denerwują się, gdy produkty docierają uszkodzone lub wadliwe.

Polacy ujawniają, że jeśli chodzi o przedmioty, które kosztują mniej niż 55 złotych, to nie sądzą, aby zwrot był wart ich wysiłku. Natomiast warto zauważyć, że tworzy to dodatkowe odpady, ponieważ uszkodzone przedmioty zalegają w polskich domach. Spośród osób, które nie zwracają uszkodzonych przedmiotów, 41 proc. ankietowanych argumentuje, że proces zwrotu jest dla nich bardziej czasochłonny niż opłacalny, 37 proc. respondentów twierdzi, że zwrot kosztowałby tyle samo, ile pierwotnie zapłacili za przedmiot, a 14 proc. uważa, że czas na zwrot nie jest wystarczająco długi, by zwrócić przedmiot.

Black Friday: Zwroty to utrata cennych dochodów dla marek

Zwroty oznaczają również utratę cennych dochodów dla marek i sprzedawców detalicznych, ponieważ 62 proc. kupujących woli otrzymać zwrot pieniędzy w przeciwieństwie do 30 proc. osób, które wolą wymienić towar. 36 proc. ankietowanych twierdzi, że nie będzie chciało kupić już produktu danej marki, jeśli choć raz otrzymało przesyłkę z uszkodzonymi lub zniszczonymi przedmiotami.

– To badanie uświadamia nam, że otrzymanie przez konsumenta uszkodzonego produktu, to jedynie czubek góry lodowej. Konsekwencje dla sprzedawcy to negatywny wpływ na reputację, a w przypadku zwrotu, dostarczenie serwisu znacznie bardziej złożonego niż zakup. Na szczęście istnieje rozwiązanie: jednym z najskuteczniejszych sposobów zapewnienia bezpiecznego dotarcia towarów jest użycie odpowiedniego opakowania – mówi Marta Jędrzejczak, marketing manager w DS Smith Packaging Polska.

– Oprócz kosztów finansowych i emocjonalnych związanych z dostawą i zwrotem uszkodzonych przedmiotów, dochodzą jeszcze koszty środowiskowe. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby za każdym razem zaprojektować optymalne opakowanie. Opakowania, które zapewniają bezpieczeństwo produktu, dostarczają wspaniałych wrażeń przy rozpakowywaniu i mają jak najmniejszy wpływ na środowisko. Ograniczenie możliwych do uniknięcia zwrotów, wymian i związanej z tym emisji dwutlenku węgla przynosi korzyści konsumentom, sprzedawcom detalicznym i naszej planecie – dodaje.