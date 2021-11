Black Friday w korona-kryzysie - Europejczycy kupują mniej

Zdecydowana większość europejskich konsumentów kieruje się podejściem sustainability podczas codziennych zakupów, co stwarza nowe wyzwania dla firm. Blisko 50 proc. rodziców w Europie twierdzi, że zainteresowanie zrównoważonym rozwojem motywuje ich do ograniczenia wydatków, a 42 proc. konsumentów z pokolenia Z przyznaje, że nie czuliby się winni, płacąc nieetycznym firmom po terminie.

Europejczycy kupują mniej; fot. unsplash.com

Według najnowszego badania Intrum "European Consumer Payment Report 2021", konsumenci w całej Europie coraz częściej są zainteresowani ograniczaniem swoich wydatków, ponieważ zwracają się w ku bardziej odpowiedzialnemu zarządzaniu swoimi finansami.

Zrównoważona konsumpcja

– Wyniki naszego badania podkreślają potrzebę lepszego zrozumienia przez biznes tego, w jaki sposób konsumenci postrzegają wpływ zarówno korporacji, jak i mniejszych firm na otoczenie. Widzimy

również, że konsumenci, zwłaszcza młodsze pokolenie, zainteresowane podejściem sustainability

– zrównoważoną konsumpcją – zaczyna wykorzystywać swój głos do wywierania nacisku na przedsiębiorstwa w zakresie ich wpływu na klimat – Krzysztof Krauze, Prezes Intrum w Polsce.

Jedną z przeszkód, która uniemożliwia konsumentom w Europie w pełni zrównoważoną konsumpcję,

są ceny produktów przyjaznych dla środowiska, które są postrzegane jako drogie.

Konsumenci coraz częściej oczekują od firm kierowania się na co dzień wyznawanymi przez nich wartościami i są skłonni „karać” firmy nieetyczne. Ponad połowa Europejczyków twierdzi, że nie kupiłaby produktu czy usługi od firmy, o której wie, że jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu. Odsetek ten wzrasta do 68 proc. wśród konsumentów w Portugalii, która zobowiązała się do zwiększenia wysiłków na rzecz przeciwdziałania ekstremalnym zjawiskom pogodowym w następstwie ekstremalnych pożarów, które miały miejsce tego lata, oraz do 62 proc. w Grecji.

Blisko połowa respondentów badania Intrum twierdzi, że jako konsumenci wykorzystuje swoje wpływy do wprowadzania pozytywnych zmian społecznych. 3 na 10 ankietowanych (i 42 proc. pytanych z pokolenia Z) deklaruje, że nie czułoby winny, płacąc firmie później, niż ustalono, gdyby uważali, że jest ona nieetyczna.