Handel

Black Friday Week w Winnicy Lidla. Jakie alkohole można kupić taniej?

Autor: AK

Data: 25-11-2022, 08:18

Black Friday Week to nie tylko elektronika i ubrania. To również okazja na zakup win i innych rozgrzewających trunków. Na platformie Winnica Lidla czeka na rezerwację aż kilkaset produktów w cenach niższych do 40%. Promocje potrwają do niedzieli 27 listopada.

Black Friday trwa w Winnicy Lidla/ fot. Maksym Kaharlytskyi on Unsplash