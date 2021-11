Black Week: sprzedaż w e-sklepach wzrosła o 120 mln zł

W ciągu ostatniego tygodnia w e-sklepach opartych o platformę IdoSell sprzedaż była o 120 mln (o 25 proc.) większa niż w pozostałych tygodniach listopada 2021 roku. Również liczba transakcji w tych sklepach zwiększyła się o 25 proc.

Rekordowe zakupy w Black Week; fot. unsplash.com

E-zakupy na Black Friday

Jak było w poprzednich latach? W 2020 roku (w listopadzie) w sklepach, które są klientami IdoSell, liczba transakcji w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. była wyższa o 58,3 proc. Również w listopadzie 2020 GMV (Gross Merchandise Value) w sklepach opartych o IdoSell było o 73,49 proc. większe niż rok wcześniej.

Black Friday to tylko początek dużych promocji w sklepach internetowych. Końcówka czwartego kwartału to najbardziej gorący czas w e-commerce.

- Końcówka roku w handlu internetowym to czas żniw i kumulacja okazji do zakupów. Wszystko zaczyna się od Black Friday. Później następuje Cyber Monday, Dzień Darmowej Dostawy i okres bożonarodzeniowy. Sprzedawcy mają ręce pełne roboty. Z roku na rok jest to coraz bardziej widoczne – wyjaśnia Patryk Matusiak, account manager z IdoSell.