Black Week w Lidl: Jakie promocje?

Od poniedziałku, 22 listopada w Lidl Polska rusza tydzień ogromnych promocji, pod hasłem Black Week. Produkty można będzie kupić od 50 proc. do nawet 80 proc. taniej przez cały tydzień w sklepie online na lidl.pl.

Black Week Lidl: Kiedy się zaczyna?

Z okazji Black Week Lidl przygotował specjalną ofertę, dzięki której klienci mogą zrobić zakupy nawet o 80 proc. taniej. W ramach „czarnego tygodnia” dzięki promocjom w Lidlu będzie można zrobić codzienne zakupy, a także uzupełnić domowe akcesoria oraz rodzinną garderobę.

Black Week rozpocznie się w Lidlu już w poniedziałek, 22 listopada we wszystkich sklepach stacjonarnych oraz online na lidl.pl. Promocyjny asortyment będzie dostępny w sklepach stacjonarnych w poniedziałek (22 listopada), czwartek (25 listopada), piątek (26 listopada) oraz sobotę (27 listopada).

Black Week Lidl: Co w promocji?

Black Week w Lidl Polska rozpocznie się od promocji na tekstylia dla dorosłych, marek własnych Esmara oraz Livergy. W poniedziałek, 22 listopada oraz we wtorek, 23 listopada drugi produkt z oferty kupimy stacjonarnie 50% taniej.

Okres zimowo-jesienny to czas, w którym warto postawić na ciepły, ale wygodny ubiór – uzupełnieniem szafy może być dres polarowy damski marki Esmara (49,99 zł/ 1 zestaw), który dostaniemy w Lidl Polska, w dwóch wersjach do wyboru. Na chłodne, długie wieczory przydadzą się również ciepłe i wygodne piżamy marek Esmara oraz Livergy, np. spodnie do spania z flaneli męskie lub damskie (24,99 zł/ 1 szt.) oraz koszulka do spania damska lub męska (19,99 zł/ 1 szt.), które można połączyć w dowolną kombinację kolorystyczną.

Kolejne dni „czarnego tygodnia” to zwiastun dużych zniżek na artykuły kuchenne marek własnych Ernesto oraz Silvercrest Kitchen Tools. W środę, 24 listopada oraz w czwartek, 25 listopada drugi produkt kupimy w ofercie stacjonarnej 50% taniej. W tym czasie warto postawić na odświeżenie kuchennego sprzętu – w sklepach Lidl Polska znajdziemy m.in. stylowy blender do smoothie marki Silvercrest (79,90 zł/ 1 zestaw), który będzie idealny także do miksowania owoców z jogurtem, lodami lub kruszonym lodem. Dodatkowym atutem są 2 pojemniki, które znajdziemy w zestawie, z opcją „na wynos”, o pojemnościach 300 i 600 ml. Jeżeli często przebywamy poza domem, to oprócz blendera z opcją „to go”, przyda nam się na pewno zestaw pojemników Ernesto (9,99 zł/ 1 zestaw), w które możemy zapakować jedzenie na cały dzień. Zestaw 5 pojemników o pojemności 0,5 l znajdziemy w sklepach w 4 wzorach do wyboru.

Lidl: rabaty do 80 proc.

Zwieńczeniem Black Week w Lidl Polska będzie na pewno weekend promocji, podczas którego zaopatrzymy się w przydatne produkty, aż do 80 proc. taniej. W piątek, 26 listopada oraz w sobotę, 27 listopada na sklepowych półkach znajdziemy m.in. przeceniony o 67 proc. desingerski miniodkurzacz akumulatorowy marki Silvercrest (29 zł/ 1 szt.). Odkurzacz, dzięki funkcji 2 w 1, w postaci dyszy do fug oraz nasadki szczotkowej pozwoli nam na posprzątanie nawet najtrudniej dostępnych domowych zakamarków. Weekend promocji to również świetna okazja na uzupełnienie swojej kuchni o niezawodnego robota kuchennego Silvercrest, którego kupimy aż 49 proc. taniej, w cenie 150 zł za 1 sztukę. W tym czasie warto również pomyśleć o przeglądzie domowej skrzynki z narzędziami i o dodaniu do niej wiertarkowrętarki Parkside, która została przeceniona o 30 proc. (69 zł/ 1 szt.). Specjalny weekend będzie doskonałą okazją także na zakup oczyszczacza powietrza Silvercrest (99 zł/ 1szt.). Na fanów krawiectwa czekać natomiast będzie maszyna do szycia Singer (349 zł). Rodzicom z pewnością przyda się zestaw do pielęgnacji dla niemowląt marki Tommee Tippee (40 zł/ 1 szt.), który będzie dostępny od piątku, 26 listopada.