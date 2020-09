Blisko 1,6 mld zł podczas 2 tygodni akcji "kupuj co Polskie"

"Każdy klient Biedronki, kupując je, przykłada rękę do wsparcia polskiej gospodarki. Jak wynika z danych sieci, w pierwszych dwóch tygodniach akcji od 27 sierpnia do 10 września br. klienci Biedronki wsparli polską gospodarkę kwotą ok. 1,6 mld zł" - napisano w komunikacie.

Jak poinformowano, w drugim tygodniu akcji rekordową sumę Biedronka zarejestrowała w sobotę 5 września, kiedy to jej klienci wydali ponad 166 mln zł na produkty w ramach akcji "Kupuj co polskie". W pierwszym tygodniu rekordową kwotą było 150 mln zł. W drugim tygodniu akcji średni poziom dzienny wsparcia polskiej gospodarki przez robiących zakupy klientów Biedronki wyniósł ponad 127 mln zł w stosunku do 118 mln zł w ciągu pierwszego tygodnia.