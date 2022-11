Blisko 1 mln zł na rzecz Polskiej Federacji Banków Żywności zebrano w sklepach sieci Auchan dzięki mikrodonacjom bezgotówkowym. Aplikacja Donateo, która umożliwia wpłacanie pieniędzy bezpośrednio na konto organizacji dobroczynnej, działa na istniejącej infrastrukturze terminali płatniczych sieci.

Blisko 1 mln zł dla Banków Żywności dzięki zbiórce w Auchan poprzez Donateo; fot. shutterstock

Darowizna dla Polskiej Federacji Banków Żywności

Darowizna trafi do Polskiej Federacji Banków Żywności dzięki hojności klientów sieci Auchan. Od lipca do końca września br. mogli oni wesprzeć organizację poprzez aplikację Donateo. Zbiórka miała na celu zgromadzenie funduszy na wsparcie działalności bieżącej dla ponad 3 tys. punktów pomocowych takich jak: jadłodajnie, świetlice środowiskowe, noclegownie i domy dla bezdomnych, ośrodki wychowawcze, hospicja, ośrodki wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci oraz domy dziecka.

– W ciągu trzech ostatnich miesięcy darczyńcy przekazali łącznie prawie 1 mln zł na rzecz Banków Żywności w sklepach Auchan. Dzięki współpracy z tak dużymi sieciami handlowymi Donateo ma szansę dotrzeć do jeszcze większej grupy osób chcących pomagać potrzebującym. Uzyskanie miliona złotych w tak krótkim czasie, to dla nas ogromny sukces. Przede wszystkim pokazuje jednak wzrost trendu, do którego przygotowywaliśmy się od początku działalności – płatności bezgotówkowe na stałe zagościły w segmencie charity. Polacy chcą pomagać mądrze, nowocześnie i bezpiecznie, a my na tę potrzebę odpowiadamy, to pomaganie bardzo im ułatwiając. Zyskują potrzebujący – mówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS i pomysłodawca Donateo.

– Tylko w 2021 roku Banki Żywności wsparły ok. 1,5 mln osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie ponad 58 tys. ton żywności na cele społeczne. Jednak skala potrzeb jest dużo większa i wciąż rośnie, w związku z sytuacją makroekonomiczną w Polsce. Banki Żywności również borykają się z problemami rosnących kosztów benzyny, utrzymania magazynów. Każdy mikrodatek jest dla nas bezcenny, bo umożliwia nam ciągłe niesienie pomocy – mówi Beata Ciepła, Prezes Fundacji Polskich Banków Żywności.

– Zainicjowana w 2014 roku współpraca Auchan z Federacją Polskich Banków zajmuje ważne miejsce wśród inicjatyw podejmowanych przez sieć na rzecz niemarnowania żywności. W ramach wspólnych działań każdy ze sklepów Auchan współpracuje z lokalnym oddziałem Federacji, przekazując produkty spożywcze na rzecz najbardziej potrzebujących. Tym razem zaprosiliśmy naszych klientów do wsparcia Banków Żywności poprzez Aplikację Donateo. Na podstawie wyników akcji widzimy, że nasi klienci docenili możliwości – efektywność i szybkość – bezgotówkowego fundraisingu, który pozwolił zdecydowanie zwiększyć zasięg zbiórki. Ten trend będzie w najbliższych latach zdecydowanie zyskiwał na znaczeniu – mówi Dorota Patejko, dyrektor komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Auchan i Fundacja Happy Kids

Od października w sieci Auchan można wspierać kolejną organizację dobroczynną, czyli Fundację Happy Kids. Poza aplikacją, Donateo oferuje także wirtualne puszki, które umożliwiają zbiórki online oraz stacjonarne wpłatomaty i terminale. Można je znaleźć w ponad 500 punktach w całej Polsce. Partnerami są wyłącznie zweryfikowane fundacje i organizacje charytatywne.

