BNP Paribas na EEC Online: Kluczowe będą zmiany postaw konsumentów odnośnie zakupów

Według Bartosza Urbaniaka pandemia koronowirusa wpłynie na zachowania konsumenckie.

– Kluczowe będą zmiany postaw konsumentów odnośnie zakupów. Czy zmienią się trwale odnośnie innych zwyczajów zakupowych. To co sprawdzamy jako bank, to że dobra impulsowe dosyć spadły w zainteresowaniach. Zadajemy sobie pytanie, czy konsument stanie się nowym „smart shopperem”, który będzie sprawdzać, co kupuje, nie tylko po to, żeby kupić tanio i modnie, ale również bezpiecznie, czy żywność będzie bezpieczna – ocenił szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę

– Do tego może dojść lokalny patriotyzm. Tu z kolei istnieją pokusy protekcjonizmu, np. czy Unia Europejska jako wspólny obszar starałaby się zapewnić, aby towary, które wchodzą na europejski rynek czy obszar celny były bezpieczne. Natomiast to może spotkać się z retorsjami ze strony naszych partnerów międzynarodowych. Dla nas jest istotne, na ile to będzie solidarność krajowa, narodowa a na ile Europejska, bo dla przeciętnego niemieckiego konsumenta wybór towarów wyprodukowanych w Niemczech z chińskich komponentów będzie pewnie dużo trudniejszy niż wybór takich samych towarów z polskich, czeskich czy słowackich komponentów. Ale może dojść do takiego momentu, że będziemy preferowali nacjonalne wybory, co nie będzie dobre dla nas, bo akurat my jesteśmy krajem, który ma olbrzymi eksport produktów spożywczych – dodał.

Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę odniósł się również do postrzegania polskich produktów przez europejskich konsumentów.

– Dotychczas kiedy portfel europejski chudł, w skali makro dla polskich producentów żywności był sygnałem do rozwoju, bo jesteśmy ciągle odrobinę tańsi przy podobnym poziomie jakości, a w związku z tym europejscy konsumenci chętniej sięgali po towar pochodzący z Polski – wyjaśnił Bartosz Urbaniak.

– Jak już wspominałem, istotna będzie kwestia zmian zachowań konsumenckich. Spodziewam się, że różnego rodzaju zachowania wyostrzą się teraz, ale później wrócimy do tego, co było przed pandemią. Będziemy poszukiwać nowej równowagi, ale ona nie będzie zbyt daleka od dotychczasowej, bo branża spożywcza jest wybitnie tradycyjna – dodał.

