Bojkot Auchan i Leroy Merlin. 23 kwietnia kolejne protesty w całej Polsce

Organizatorzy Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin ogłaszają największą do tej pory akcję protestów przeciwko sieciom Leroy Merlin i Auchan. - 23 kwietnia będzie Dniem Hańby dla finansistów Putina - zapowiadają.

Autor: AK

Data: 22-04-2022, 18:08

Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin zapowiada kolejne protesty pod sklepami Leroy Merlin i Auchan. fot. Facebook.com/leroy.nachuj

Rusza największy protest pod sklepami Auchan i Leroy Merlin

Organizatorzy Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin ogłaszają największą do tej pory akcję protestów:

- Niedługo miną 2 miesiące od kiedy Rosja rozpoczęła drugą fazę wojny w Ukrainie. Zaatakowała niepodległe i demokratyczne Państwo z trzech kierunków. Od tego czasu ponad 750 zachodnich firm ograniczyło swoją działalność w Rosji. Nie zrobiła tego francuska spółka do której należą sklepy Leroy Merlin i Auchan. Po drodze był Mariupol, Bucza, Irpień, Hostomel, Borodzianka. Te nazwy są teraz jednoznaczne z cierpieniem i śmiercią Ukraińców. Terrorystyczne państwo jakim stała się Rosja Putina jest odpowiedzialne za śmierć nawet 3 tysięcy żołnierzy ukraińskich, kilkudziesięciu tysięcy cywilów, w tym ponad 200 dzieci. Szefowie Leroy Merlin i Auchan, zarówno w Polsce jak i na świecie, nigdy nie potępili barbarzyńskiej wojny, nie nazwali sprawców ludobójstwa. Firmie nie przeszkadza, że ogromne pieniądze, które wpłaca do rosyjskiego budżetu finansują zbrodnie wojenne. Planuje ekspansję. Mamy dość czekania - piszą.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

23 kwietnia duże protesty pod sklepami Auchan i Leroy Merlin

Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin działając w porozumieniu z Euromaidan-Warszawa, reprezentującym środowiska ukraińskie w Polsce, ogłasza 23 kwietnia Dniem Hańby dla finansistów Putina.

- Wzywamy do protestów w całym kraju, w każdym mieście gdzie mieści się sklep Auchan, czy Leroy Merlin. Będziemy organizować pikiety, ale możliwe są także inne pokojowe formy protestu - happeningi, wydarzenia i akcje w Internecie. Pokażcie tym hipokrytom swoją złość. Jeśli nie chcą opuścić Rosji, nie powinni funkcjonować w cywilizowanym kraju, jakim jest Polska. Mówią o tym wyroki polskich sądów, a także europejskiego sądu w Strasburgu. Zwracamy się do prasy, portali internetowych oraz telewizji lokalnych oraz ogólnopolskich (TVP, Polsat i TVN) o informowanie o tym wydarzeniu. Nie chcecie tego przegapić - czytamy w apelu.

Gdzie będą protesty pod sklepami Leroy Merlin 23 kwietnia?

Protesty pod sklepami Leroy Merlin w Polsce. Zielony kolor - potwierdzony, czarny - poszukiwanie lokalnego koordynatora:

🟢 Andrychów, Przemysłowa 39

⚫ Bełchatów, Armii Krajowej 9

🟢 Bydgoszcz, Giga-Market Toruńska 101

⚫ Cieszyn, Liburnia 10

⚫ Częstochowa, Krakowska 7

🟢 Gdańsk, Szczęśliwa 7

🟢 Gdynia Karwiny, Nowowiczlińska 35

🟢 Gliwice, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3

🟢 Gorzów Wielkopolski, Słowiańska 70

⚫ Inowrocław, Wojska Polskiego 16

🟢 Jabłonna, Akademijna 51

⚫ Jelenia Góra, Legnicka 3

⚫ Kalisz, Poznańska, 121-131

⚫ Katowice, Alpejska 4

⚫ Kłodzko, Noworudzka 2a

⚫ Kołobrzeg, Dobrawy 1

⚫ Konin, Spółdzielców 16

🟢 Kraków (Czyżyny), Medweckiego 2

🟢 Krosno, Bieszczadzka 33

⚫ Kutno, Tadeusza Kościuszki 71

🟢 Łódź (Bałuty) GIGAmarket, Pojezierska 93

⚫ Mielec, Powstańców Warszawy 6

⚫ Olsztyn, GIGAmarket Tuwima 25

⚫ Opole, Wrocławska 152

🟢 Piaseczno, Puławska 46

⚫ Piła, 500-lecia Piły 5

⚫ Płock, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki 2

🟢 Poznań (Swarzędz), Poznańska 4a

🟢 Radom, Wierzbicka 145

🟢 Rzeszów, Wincentego Witosa 19

⚫ Sieradz, Henryka Sienkiewicza 1

🟢 Szczecin, Kołbaskowo Ustowo 49

⚫ Świdnica, gen. Sikorskiego 22

⚫ Tarnów, Błonie 4-14

⚫ Toruń, Szosa Lubicka 155

🟢 Warszawa, Ostrobramska 73B

🟢 Wołomin, Geodetów 2b

⚫ Zgorzelec, ul. Jeleniogórska 38

⚫ Zielona Góra, Stefana Batorego 172

Gdzie będą protesty pod sklepami Auchan 23 kwietnia?



⚫ Białystok, Hetmańska 18

⚫ Bielsko-Biała, Bohaterów Monte Cassino 419

⚫ Bytom, Kolejowa 18

⚫ Dąbrowa Górnicza, Jana III Sobieskiego

⚫ Grudziądz, Południowa 8

⚫ Kielce, Radomska 20

⚫ Legnica, Schumana 11

⚫ Lubin, Jana Pawła II 3

⚫ Lublin, Doktora Witolda Chodźki 14

⚫ Nowy Sącz, Gorzkowska 32

🟢 Piotrków Trybunalski, gen. Władysława Sikorskiego 13/17

⚫ Racibórz, Rybnicka 97

⚫ Rumia, C.H. Port Rumia ul. Grunwaldzka 108

🟢 Słupsk Kobylnica, Szczecińska 6

⚫ Rybnik, Jana Kotucza 100

⚫ Sosnowiec, Zuzanny 20

⚫ Tarnów, Jana Pawła II 8

⚫ Tychy, Bielska 107

⚫ Wałbrzych, H.Wieniawskiego 19

⚫ Włocławek, Cmentarna 10

🟢 Wrocław, Karkonoska 85 (Bielany)

⚫ Zabrze, de Gaulle'a 111/113

Dlaczego protestują pod Leroy Merlin i Auchan?

Część osób dziwi się działaniom grupy – dlaczego protestuje ona akurat pod sklepami Leroy Merlin, a nie pod Auchan, Makro czy choćby salonami Cersanitu?

OBLM postanowił więc odpowiedzieć na wszystkie pytania internautów i podać główne powody, dla których to akurat francuska sieć DIY stała się obiektem bojkotu i manifestacji. - Dlaczego wybraliśmy Leroy? Powodów jest wiele, to tylko niektóre z nich – tłumaczą działacze.

4 powody, dla których ludzie protestują przed Leroy Merlin

1. Decyzja firmy żeby w momencie gdy konkurencja z powodów etycznych zaczęła wycofywać się z Rosji zacząć planować ekspansję na ten rynek, żeby wykorzystać "okazję".

2. Wyciek wewnętrznej korespondencji (list francuskiego dyrektora do rosyjskich partnerów biznesowych firmy) gdzie firma otwarcie chwali się i cieszy zwiększonymi obrotami w Rosji po wycofaniu się konkurencji.

3. Reakcja firmy na apel ukraińskiego oddziału o wycofanie się w Rosji polegająca na:

a) zablokowaniu dostępu do narzędzi firmowej komunikacji wszystkim 800 pracownikom w Ukrainie. Chodziło o to żeby nie mogli pisać swoich opinii o pozostaniu w Rosji do pracowników w innych krajach, ale przy okazji zostali narażeni przez firmę na śmiertelne niebezpieczeństwo, bo używali tych narzędzi do organizacji swojej ewakuacji ze strefy wojny.

b) włamaniu się firmy na konta społecznościowe swojego ukraińskiego oddziału (uzyskanie do nich dostępu zajęło centrali tydzień starań) i zamknięciu ich.

4. Obecność Leroy Merlin w rosyjskich mediach (już po rozpoczęciu wojny) gdzie chwali się swoimi prężnymi działaniami w Rosji - są wykorzystywani przez Rosję propagandowo jako przykład zachodniej firmy, która w obecnej sytuacji stawia na Rosję. I najwyraźniej nie mają z tym problemu.

„Trudno znaleźć zachodnią, silnie obecną w Polsce firmę która tak mocno stanęła po stronie Rosji co Leroy” – podsumowują przedstawiciele OBLM.