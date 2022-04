Bojkot Leroy Merlin i Auchan. W ten weekend 15 protestów w całej Polsce

Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin zapowiada aż 15 protestów przed placówkami francuskich sieci handlowych, które nie chcą opuścić Rosji. Gdzie odbędą się manifestacje 9 i 10 kwietnia?

Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin zapowiada kolejne manifestacje pod sklepami tej sieci. fot. profil OBLM na Facebooku

Trwa bojkot sieci Leroy Merlin

Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin zapowiada aż 15 protestów na weekend 9-10 kwietnia 2022 r. Szczegółowe lokalizacje i godziny manifestacji można znaleźć na facebookowym profilu bojkotu:

Leroy Merlin zgłasza profil bojkotujących na Facebooku

4 kwietnia z serwisu Facebook zniknął profil pod nazwą Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin. Administratorzy strony byli oburzeni i składali to na karb działań Leroy Merlin Polska. Sieć wydała oświadczenie, w którym wskazuje, że to nie jej wina. Choć złożyła skargę na działalność profilu, wskazuje, że to Facebook zablokował stronę OBLM.

Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin to grupa osób, które protestowały pod sklepami Leroy Merlin przeciw działalności sieci w Rosji. W manifestacjach i w mediach społecznościowych często pojawiały się przerobione logotypy Leroy Merlin czy hasła nawiązujące do haseł reklamowych sieci. Wszystko zaczęło się, kiedy francuska sieć potwierdziła, że nie tylko nie zamierza się wycofywać z Rosji, ale wręcz zamierza poszerzać tam swoją ofertę i rozwijać biznes.

Polskiemu oddziałowi Leroy Merlin nie podoba się bojkot sieci

Jak się okazuje, Leroy Merlin Polska, choć długo nie zabierało głosu w kwestii działań w Rosji, szybko zareagowało na działania OBLM. Polska centrala zgłosiła naruszenie dotyczące ochrony swoich znaków graficznych.

"Decyzje o usunięciu profilu podjął nie Leroy Merlin a właściciel i administrator Facebooka, czyli Meta Platforms, stwierdzając naruszenie standardów społecznościowych określonych w polityce tej platformy" – przekazała Business Insider Polska Magdalena Kołodziejska, rzeczniczka polskiego oddziału Leroy Merlin.

Nie ukrywa ona jednak, że choć firma nie mogła fizycznie usunąć profilu z serwisu, to dokonała zgłoszenia, na podstawie którego profil został z platformy usunięty.

"Nasze zgłoszenie dotyczyło ochrony znaków graficznych oraz materiałów wizualnych. Przekazywanie informacji podszywając się pod inny podmiot, używanie znaku towarowego stanowiącego własność intelektualną przez podmiot trzeci, a także deformacja tego znaku, jest naruszeniem prawa" – tłumaczy dalej rzeczniczka w rozmowie z BI Polska.