Pok podał serwis wirtualnemedia.pl, sieć sklepów Leroy Merlin w ub.r. zwiększyła w Polsce sprzedaż o 10,1 proc. do 8,6 mln zł.

Bojkotując sieć Leroy Merlin Polacy kupili w niej 10 proc. więcej /fot. flickr.com/ Babij

Wzrost przychodów Leroy Merlin Polska

Jak czytamy, przychody krajowe Leroy Merlin Polska w ub.r. poszły w górę z 7,81 do 8,59 mld zł, a te z zagranicy - z 2,5 do 6 mln zł (w grafikach przy tekście kwoty są w tys. zł).

Sieć zwiększyła również liczbę placówek i obecnie ma 78 sklepów stacjonarnych - pięć więcej niż przed rokiem.

Większe koszty operacyjne

Obok wzrostu sprzedaży, wzrosły również koszty operacyjne Leroy Merlin Polska, które w ub.r. sięgnęły 8,48 mld zł, rosnąc o 15,3 proc. z 7,35 mld zł rok wcześniej.

Wartość sprzedanych towarów poszła w górę z 5 do 5,66 mld zł. Z kole wydatki na usługi obce wzrosły z 1,06 do 1,43 mld zł, na wynagrodzenia - z 726,63 do 797,76 mln zł, a te na pozostałe koszty pracownicze zmalały z 216,35 do 206,55 mln zł - czytamy na wirtualnemedia.pl

Serwis podaje, że dużo wyższa dynamika kosztów niż przychodów pogorszyła rentowność Leroy Merlin Polska: zysk operacyjny zmalał z 443,88 do 129,01 mln zł, a zysk netto - z 365,19 do 123,86 mln zł. Spółka, należąca do francuskiego koncernu Groupe Adeo, na dywidendę przeznaczyła 300 mln zł: cały zeszłoroczny zysk plus 126,14 mln zł z kapitału zapasowego. To dużo więcej niż w poprzednich latach: w ub.r. spółka wypłaciła właścicielowi 200 mln zł, a rok wcześniej 150 mln zł.

Do Leroy Merlin Polska należy też u nas sieć sklepów Bricoman, która w ub.r. osiągnęła wzrost przychodów z 600,2 do 671,98 mln zł oraz zysku netto z 16,3 do 37,89 mln zł. Jej dane nie są jednak konsolidowane finansowo z wynikami Leroy Merlin Polska.

