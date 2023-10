Pan Benefit to bohater nowej odsłony kampanii employer brandingowej Kaufland, która wystartowała w sierpniu. Tym razem pod hasłem „Kaufland – więcej niż myślisz” sieć prezentuje cztery benefity pozapłacowe uznane przez pracowników za najbardziej atrakcyjne: pakiet medyczny, kartę sportową, bony pracownicze i paczki świąteczne oraz wyprawkę dla maluszka.

Kaufland kusi benefitami w nowej kampanii. / fot. Materiały prasowe

Kaufland kusi benefitami w nowej kampanii

Benefity pracownicze to istotne korzyści, dla których warto rozwijać karierę zawodową Kaufland, o czym sieć przekonuje w kolejnej odsłonie kampanii „Kaufland – więcej niż myślisz”. Jej bohater – Pan Benefit – występuje tu w czterech odsłonach: jako Pan Opieka Medyczna, Pan Karta Sportowa, Pan Bon oraz Pan Wyprawka Dla Maluszka. W każdej z postaci ma jedno główne zadanie – dbanie o dobrostan pracowników sieci.

Kontynuujemy nasze działania employer brandingowe, tym razem w formie humorystycznych spotów wideo z udziałem bohatera kampanii. Chcemy przekonać poszukujących pracy, że poza atrakcyjnym wynagrodzeniem i rozwojem zawodowym znajdą w sieci Kaufland to, czego potrzebują, czyli wartościowe dodatki do pensji. Oferujemy pracownikom takie benefity, które realnie odciążają miesięczny budżet m.in. z wydatków na opiekę medyczną czy karnet do siłowni – mówi Katarzyna Łosińska Burdzy, dyrektorka Pionu Rekrutacji i Marketingu Personalnego w Kaufland Polska.

Kampania widoczna jest w kanałach digitalowych sieci – w wybranych mediach społecznościowych sieci Kaufland (Tik-Tok, Instagram, LinkedIn, YouTube i Facebook), a także na portalu kariery oraz na stronie kampanii „Więcej, niż myślisz” https://kariera.kaufland.pl/kampanie.html.

Kaufland weźmie udział w Talent Days 2023

Działania employer brandingowe Kaufland realizować będzie również podczas targów pracy. Jak co roku firma weźmie udział w Talent Days we Wrocławiu. Wydarzenie odbędzie się 12 października na stadionie Tarczyński Arena, a Kaufland będzie jego oficjalnym partnerem. Do odwiedzenia stoiska firmowego sieci zachęci m.in. szkolenie o nazwie Talent Class, którego tematem będzie rozwój osobisty i przebranżowienie. Spotkanie poprowadzi Paulina Katana, dyrektorka Pionu Digital, Planowania i Zakupu Mediów oraz CRM. Podczas szkolenia opowie m.in. o tym, jak magister geografii może zmienić branżę i w międzynarodowej sieci marketów podjąć wyzwanie wprowadzenia rozbudowanego programu lojalnościowego.

Kolejnym wydarzeniem będzie spotkanie typu „round table”,w którym wezmą udział: Mariola Świgoń-Kozub z Pionu Zarządzania i Procesów Kaufland Polska oraz przedstawiciele sieci Lidl i firmy Amrest. Tematem dyskusji będzie kariera w branży spożywczej. Przez cały czas trwania targów zainteresowani będą mogli aplikować do nowej odsłony programu Absolwent, dedykowanego studentom ostatnich lat wszystkich kierunków studiów, a także absolwentom uczelni wyższych. Ponadto do dyspozycji odwiedzających na stoisku Kaufland dostępni będą rekruterzy, którzy pomogą przejrzeć oferty pracy, udzielą wartościowych porad i dodatkowych informacji o firmie. Odwiedzający stoisko sieci w trakcie Talent Days otrzymają nie tylko porady rekrutacyjne, ale będą mogli także posilić się wyciskanym na miejscu naturalnym sokiem z owoców dostępnych w sklepach Kaufland.

Więcej informacji na temat możliwości rozwoju w Kaufland, jak również oferty pracy, materiały dotyczące kampanii oraz nowy spot wideo, można znaleźć na stronie https://kariera.kaufland.pl/.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl