Bosacka: Dobre jedzenie kosztuje

Katarzyna Bosacka, dziennikarka, autorka i współautorka programu "Wiem, co jem" oraz nowego formatu w Canal + „Bosacka daje radę" w rozmowie z Portalem Spożywczym nie ma wątpliwości: Dobre jedzenie kosztuje.

- Często słyszę jak wiele osób narzeka, że ciężko jest wyżywić rodzinę samymi produktami lokalnymi z najwyższej półki. “Musimy jeździć do marketu bo tam jest taniej”. Tylko że wówczas wydajemy pieniądze na wiele rzeczy, które są nam niepotrzebne. Kupujemy za dużo, w dodatku w dużej części są to produkty słabej jakości, przez co wiele z nich wyrzucamy - dodaje.

Bosacka: Zdrowe jedzenie nie musi być skomplikowane

Katarzyna Bosacka przypomina - najlepsze jest najprostsze.

- Często wydaje nam się, że zdrowe jedzenie musi być skomplikowane. A przecież możemy wziąć zwykły mrożony zielony groszek, wrzucić do garnka, ugotować, doprawić solą i gałką muszkatołową, dodać śmietany i to jest pyszne. Nie musimy jeść steków, bezglutenowych proszków do pieczenia czy alg z drugiej części świata. Proste jedzenie to dania sezonowe: czasem kanapka ze smalcem i ogórkiem albo młode ziemniaki z jajkiem sadzonym i szparagi - wskazuje.

Bosacka: Najniższa półka nigdy nie zniknie

Katarzyna Bosacka ocenia, że tzw. najniższa półka nigdy nie zniknie.

- Nie chciałabym tego. Chciałabym za to żeby konsument był bardziej świadomy, miał wybór. Widzę wolę edukacji w młodym pokoleniu, które ogląda mnie już nie tylko na YouTube, ale i na TikToku - jak się okazuje tam też można przemycać treści edukacyjne do młodych. Co będzie za 5-10 lat? Zobaczymy jaka będzie sytuacja gospodarcza, ale wydaje mi się, że pójdziemy naprzód jeśli chodzi o systemy skanowania produktów czy aplikacje - dodaje.

Bosacka ma nadzieję, że w przyszłości będziemy więcej kupować lokalnie i gotować w domu.

- Konsument, który wchodzi do sklepu ma w ręku portfel i część jego zawartości zostawia komuś - producentowi. To od nas zależy, czy zostawimy nasze pieniądze temu, który nas nie oszukuje, sprzedaje produkt, który jest uczciwy czy temu, który robi masówkę i jedzie na ściemie. Mam też nadzieję, że coraz więcej będziemy kupować w lokalnych miejscach. Wraz z inicjatywą Kobiety Wilanowa chcemy od wiosny uruchomić lokalny market. Mamy w okolicy wielu małych producentów żywności i kwiatów. Mam też nadzieję, że coraz więcej będziemy gotować w domu i to zupełnie prostych rzeczy - podsumowuje.

