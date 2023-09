Gang Mocniaków Biedronki to 11 spożywczych maskotek: Woda Werka, Oranżada Ola, Dynia Dorotka, Banan Benek, Napój Norbert, Rogalik Radzio, Chleb Henio, Jajko Julek, Parówka Patrycja, Awokado Adaś i Krem Krzyś.

Jak tłumaczy Biedronka, produkty należą do jednego gangu i reprezentują 5 różnych kategorii, które powinny być elementem zrównoważonej diety: warzywa i owoce, produkty zbożowe, produkty będące źródłem białka, dobre tłuszcze i produkty zapewniające odpowiednie nawodnienie.

Aby odebrać maskotkę za darmo, należy zebrać 60 naklejek. Pluszaka można zdobyć jednak wcześniej, po uzbieraniu 30 naklejek w niższej cenie 24,99 zł. Każdego członka gangu można też kupić w cenie regularnej za 49,99 zł.

Zdaniem Katarzyny Bosackiej hasło promocyjne akcji: "poznaj supermoc dobrego jedzenia" nie do końca zachęca do dobrych wyborów. Dziennikarka zauważyła, że wśród oferowanych zabawek są takie, które odzwierciedlają produkty spożywcze uważane za mniej zdrowe, jak oranżada, krem czekoladowy przypominający Nutellę czy parówka.

Wszystko byłoby ok, gdyby całej akcji nie przyświecał napis "Poznaj supermoc dobrego jedzenia", a wśród tych zabawek znajdziemy takie jak oranżada, krem czekoladowy do złudzenia przypominający Nutellę, soczek w kartoniku, parówkę czy rogalik. Czy to jest rzeczywiście superjedzenie, które ma supermoc?

Co z tego, że można też wybrać wodę, awokado czy jajko, skoro wszystkie te produkty są wrzucone do jednego worka. Jak teraz wytłumaczyć temu małemu dziecku, że nie wszystkie z tych zabawek to rzeczywiście zdrowe produkty, które powinny spożywać na co dzień?

Według mnie (ale także zdaniem wielu moich czytelników) ta akcja wprowadza dzieci w błąd, a skonsternowani rodzice nie wiedzą, co maluchom odpowiedzieć.

Czy nie można było dorzucić do tych zabawek mleko, biały ser, rybę itp. zamiast parówek czy czekoladowego kremu?