W Boże Ciało - tak jak w inne święta - zamknięte są w Polsce sklepy wielkopowierzchniowe, dyskonty spożywcze, supermarkety oraz galerie handlowe. Które sklepy będą zamknięte, a które otwarte w Boże Ciało i w długi weekend?

Boże Ciało wypada w tym roku 8 czerwca

8 czerwca 2023 roku Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Jest to uroczystość liturgiczna dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego.

Dzień ten jest wolny od pracy, dlatego hipermarkety, supermarkety i inne większe placówki sieciowe będą zamknięte.

Od 8 do 11 czerwca trwa tzw. długi weekend czerwcowy. Sprawdzamy, jak w tych dniach będą czynne placówki handlowe.

Boże Ciało 2023. Czy sklepy są czynne?

8 czerwca większość sklepów pozostanie zamknięta. Nie będą czynne m.in. Biedronka, Lidl, Aldi, Netto, Auchan oraz Kaufland.

Otwarte mogą wybrane placówki należące do sklepów sieci Żabka, Carrefour Express, Grupy Chorten oraz innych sieci franczyzowych. Sklepy te jednak mogą mieć zmienione godziny otwarcia w stosunku do zwykłych handlowych dni, dlatego warto sprawdzić w internecie, jak są czynne w konkretne dni.

Sklepy Kaufland: Jak będą czynne w długi czerwcowy weekend?

- Standardowe godziny otwarcia sklepów Kaufland dla klientów w czerwcu to 6:00-22:00. Siedemnaście marketów będzie w tym okresie otwartych do godziny 23:00, a czternaście czynnych od godziny 7:00. Godziny otwarcia konkretnego sklepu można sprawdzić na stronie internetowej www.kaufland.pl. Jednocześnie informujemy, że nasze markety w niedzielę handlową 25 czerwca będą czynne od 8:00 do 20:00. W pozostałe niedziele oraz czwartek 8 czerwca sklepy sieci Kaufland będą nieczynne - informuje sieć handlowa.

Jak są czynne sklepy Dino Polska?

Godziny otwarcia sklepów przed długim weekendem czerwcowym pozostaną bez zmian (6:00-22:30, z wyjątkami), podobnie w długi weekend, zatem przedstawiać się będą następująco:

8.06.2023 – dzień ustawowo wolny

9.06.2023 – standardowe godziny (6:00-22:30, z wyjątkami)

10.06.2023 – standardowe godziny (6:00-22:30, z wyjątkami)

11.06.2023 – dzień ustawowo wolny (niedziela niehandlowa).

Czy Żabka będzie czynna w Boże Ciało?

- W tym dniu obowiązują takie same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek - informuje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl sieć Żabka Polska.

Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty.

9-10 czerwca (piątek-sobota). Standardowo sklepy Żabka będą czynne w godzinach między 6:00 a 23:00.

11 czerwca (niedziela niehandlowa). Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty.

