W tym roku Jarmark rozpocznie się 11 grudnia i będzie trwał prawie do samej gwiazdki, bo aż do 23 grudnia. Na Jarmarku znajdziemy moc pyszności i specjały, których nie spotka się w żadnym innym miejscu. Artykuły oferowane przez wystawców są wytwarzane w tradycyjny sposób. Na kiermaszu w Blue City można je spróbować, zamówić lub kupić od razu.

Bożonarodzeniowy Jarmark w Blue City /fot. mat.pras

Co można kupić na kiermaszu w Blue City

Na straganach znajdą się wędzone ryby i przetwory z ryb, wędliny z wieprzowiny, wołowiny i z gęsi, sery kozie, korycińskie i góralskie, a także masło i śmietana.

Będzie również można kupić gotowe dania na wigilijny stół – pierogi, uszka do barszczu, bigos czy specjał z południo-wschodniej Polski – piróg biłgorajski. Na straganach będą również takie przetwory jak np. chrzan, żurawina, marynowane grzybki.

Dopełnieniem oferty będą chleby i ciasta. Wszystko świeże i naturalne, bo wytwarzane

w małych, regionalnych zakładach produkcyjnych z Mazowsza, Podhala, Podlasia, Roztocza, Warmii i Mazur. Na jarmarkach w Blue City od lat swoje stoiska mają m.in. Gospodarstwo Rodzinne Gremza z Korycina, Gospodarstwo Ekologiczne Sabina

i Mieczysław Mąka, Bacówka na Wójciźnie, firma Bartlowizna oraz Swojskie Jadło

z Podlasia, Gospoda Swołowo i słynąca z tradycyjnie pieczonych ciast i chleba piekarnia Gzik.

Oryginalne produkty z różnych krajów

Entuzjaści kuchni międzynarodowej będą mogli zaopatrzyć się w oryginalne wędliny i sery z Litwy, z Węgier i Włoch, włoskie wina i oliwki oraz herbaty i słodycze z Azerbejdżanu i Turcji. Na amatorów tradycyjnych alkoholi będą czekać przygotowywane według staropolskich receptur nalewki, które mogą być również świetnym świątecznym prezentem.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Blue City to również miejsce, gdzie będzie można kupić oryginalne dekoracje świąteczne, stroiki, bombki i lampki choinkowe.

Jarmark w Blue City czynny będzie codziennie, od poniedziałku do soboty od 10 do 22, a w niedziele od 10 do 20.

