Brak cukru to wina klientów? Sieci handlowe zdradzają, co dzieje się w sklepach

Autor: AK

Data: 03-08-2022, 13:07

Braki cukru zaczęły się od Biedronki, w której po dziś dzień brakuje wielu towarów. Sieć handlowa zaprzecza problemom, ale większość sklepów boryka się z brakiem cukru. Czy to wina klientów? Sytuację komentują kolejne sieci handlowe.

Braki cukru doskwierają większości sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce/ fot. Shutterstock

Co na temat braku cukru maja do powiedzenia sieci handlowe? Okazuje się, że podobnie jak producenci cukru i jego dystrybutorzy, za jego braki obwiniają panikę na rynku i klientów... którzy zaczęli wykupować cukier.

Braki cukru. Branża cierpi, winna wojna i klienci

Sieć Intermarché podkreśla, że zapewnienie podstawowych produktów spożywczych jest dla niej priorytetem, ale nie zawsze się to udaje. - Ze względu na wiele różnorodnych, niezależnych od nas czynników, podobnie jak cała branża, borykamy się obecnie z chwilowymi trudnościami w dostępności cukru – przyznaje biuro prasowe Muszkieterów.

Grupa Muszkieterów podzieliła się także z nami swoją analizą zaistniałej sytuacji.

Przyczyn takiej sytuacji jest kilka – po pierwsze, wydarzenia za naszą wschodnią granicą spowodowały, że przy zachowaniu tych samych areałów, zmniejszyła się ilość otrzymywanego surowca, natomiast popyt nie zmalał. Po drugie, wzrost cen cukru na rynku doprowadził do sytuacji, w której w sklepach dla detalistów zaczęli zaopatrywać się hurtownicy, pszczelarze czy piekarze. Dodatkowo, w obliczu niepokojących sygnałów o potencjalnym, całkowitym jego braku, wielu konsumentów zdecydowało się na zakupy hurtowe, na zapas, co także powoduje braki na półkach – analizuje biuro prasowe.

Czy wojna w Ukrainie mogła spowodować braki cukru?

Przytoczmy dane: według UE ogółem Europa ma 1,9 mln ton zapasów cukru. Co więcej, Polska jest trzecim producentem cukru w UE pod względem ilości i jego eksporterem. Nie ma więc mowy o tym, aby np. brak cukru z Ukrainy spowodował na naszym rynku braki surowca. Polska produkuje go znacznie więcej niż Ukraina. W dodatku ostatni sezon produkcji zamknął się z wynikiem lepszym o 340 tys. ton niż przed rokiem.

Muszkieterowie jednocześnie zapewniają, że w miarę możliwości na bieżąco uzupełniają zapasy cukru w centrali zakupowej a decyzję co do jego reglamentacji w sklepach pozostawiają każdemu z właścicieli sklepów z osobna.

- Chcielibyśmy zauważyć, że supermarkety sieci Intermarché, zarządzanej przez Grupę Muszkieterów, prowadzą polscy, niezależni przedsiębiorcy. Mają oni bezpośredni wpływ na kierowanie swoim biznesem. Niezależność ta dotyczy również decyzji dotyczących ewentualnych ograniczeń w sprzedaży poszczególnych produktów. Trudno w tej chwili przewidzieć, jak długo trudności zaopatrzeniowe będą się utrzymywać. Naszym priorytetem jest zminimalizowanie wpływu niedoborów artykułów na satysfakcję naszych klientów z zakupów – komentuje sieć.

Detaliści: „gargantuiczny” popyt na cukier i panika

Uważamy, że mamy tutaj do czynienia z efektem domina, jedno zdarzenie uruchomiło szereg innych. Analogicznie jak to miało miejsce kilka miesięcy temu z gargantuicznym popytem na stacjach paliw. Chwilowa ograniczona dostępność cukru w wybranych sieciach została szeroko odnotowana przez klientów i komentowana przez media, na co dynamicznie zareagował rynek i konsumenci, którzy panicznie wykupowali cukier z obawy przed możliwymi brakami tego produktu oraz gwałtownym wzrostem jego ceny – ocenia Andrzej Izraelski, członek zarządu Lewiatan Holding S.A.

Jego zdaniem w panikę wprowadziła konsumentów inflacja i wizja coraz wyższych cen. - Wysoka inflacja, z jaką nie mieliśmy do czynienia od ponad dwóch dekadach, powoduje, że jesteśmy jako klienci podatni na tego typu informacje i łatwo wówczas o przesadzone reakcje. Do tego nagły popyt wywołał sprzężoną reakcję sklepów, które wprowadziły ograniczenia w sprzedaży, podsycając tym samym emocje – kontynuuje przedstawiciel Lewiatana.

Jak jednak zauważa, obawy klientów mogą być uzasadnione. - Trzeba zaznaczyć, że część reakcji, ta związana z obawą o wzrost ceny, jest uzasadniona. Cena tego produktu prawdopodobnie będzie rosła z uwagi na wzrost kosztów produkcji i transportu. Kolejnym elementem układanki są problemy logistyczne, w tym przestoje w dostawach produktów zarówno do dystrybutorów jaki i do sklepów – podsumowuje Andrzej Izraelski.

Cukier: ustanawiać limity czy nie?

Wątpliwości dotyczących tego, czy ograniczać klientom dostęp do cukru, czy zostawić tę decyzję franczyzobiorcom, czy po prostu nie reagować na całe zamieszanie nie ma sieć Stokrotka należąca do litewskiego koncernu Maxima Grupe. – W ostatnim czasie obserwujemy zwiększone zainteresowanie zakupem cukru. Dostawy tego produktu i innych artykułów spożywczych do naszych sklepów i magazynów realizowane są jednak na bieżąco. Dzięki temu klienci w czasie codziennych zakupów mają dostęp do wszystkich potrzebnych towarów – zapewnia sieć.

Jednak mimo bieżących dostaw także klientów Stokrotki czekają ograniczenia w zakupie cukru.