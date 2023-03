Fachowcy z branży jaj prognozują, że jeszcze przez około rok mogą występować na Wyspach Brytyjskich problemy z wystarczającą podażą jaj w sklepach handlu nowoczesnego - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Braki jaj w Wielkiej Brytanii potrwają nawet rok? fot. PAP/EPA/Neill Hall

Braki jaj w Wielkiej Brytanii potrwają nawet rok?

Fachowcy branży jaj prognozują, że jeszcze przez około rok mogą występować na Wyspach Brytyjskich problemy z wystarczającą podażą jaj w sklepach handlu nowoczesnego - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Producenci na zwiększone zapotrzebowanie zgłaszane przez markety odpowiadają niepełną realizacją ofert tłumacząc detalistom, jak długi jest okres zwiększania pogłowia i produkcji jaj. Tymczasem markety zaczynają myśleć o imporcie jaj, co wywołuje protesty i niepokój branży.

Wielka Brytania: Producenci jaj bronią się przed zwiększeniem importu

Stowarzyszenia drobiarskie boją się deprecjacji znaku Lion Code oraz przyzwyczajenia konsumentów do kupowania jaj importowanych.

Lion Code to popularny w Wielkiej Brytanii znak jakości w formie nadruku na skorupkach jaj i opakowaniach, który oznacza, że jaja zostały wyprodukowane zgodnie ze standardami higieny i dobrostanu zwierząt wyższymi niż te wymagane przez prawo brytyjskie lub unijne.

W ramach programu British Lion produkowanych jest obecnie ponad 90 proc. brytyjskich jaj, a od jego uruchomienia w 1998 roku sprzedano ponad 200 miliardów jaj British Lion.

Jak wskazuje KIPDiP, z drugiej strony wielu hodowców boi się się agresywnego zwiększania stad w obawie przed stratami jakie może przynieść obecny lub przyszły sezon grypy ptaków. W Wielkiej Brytanii około 50 proc. produkcji jaj oparte jest bowiem o stada utrzymywane na wolnych wybiegach, co może powodować większe prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

Choć w Polsce w ostatnich miesiącach drastycznie spadła dostępność jaj, to nie mierzymy się jeszcze z brakiem surowca, ale w innych krajach na świecie sytuacja staje się coraz poważniejsza. Rynek brytyjski to przykład, który świat obserwuje z uwagą już od ponad roku. Jednocześnie jest to jeden z krajów, w których grypa ptaków rozprzestrzeniła się w największym stopniu.

W tym regionie niedobory jaj są na tyle poważne, że detaliści spodziewają się problemu z zaopatrzeniem w najbliższym czasie. Istnieje obawa, że tamtejsze supermarkety mogą zwrócić się ku importowi. Brytyjscy producenci ostrzegają od dawna, że nadchodzące luki towarowe trudno będzie pokryć ze względu na to, że szybkie uruchomienie wzrostów produkcji nie jest możliwe z uwagi na długość cyklu produkcyjnego.

- Od kilku miesięcy rozmawiamy o sytuacji na rynku jaj, a w ostatnich tygodniach ta dyskusja stała się jeszcze głośniejsza, także w Polsce. Nie prognozujemy natomiast, żeby u nas miało tego surowca zabraknąć. Mimo ceny, która rośnie i mimo ograniczeń produkcyjnych w mniejszych firmach, Polska wciąż pozostaje potęgą produkcyjną w tym zakresie. Jaja są u nas produkowane z nadwyżką, a ponad połowa w skali kraju trafia na eksport. Jesteśmy w stanie odpowiadać na potrzeby lokalnego rynku i w razie konieczności odpowiednio zarządzić naszymi zasobami. – komentuje Barbara Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak – właściciela marki Zdrovo, Prezes firmy Ovotek.

